El presidente Javier Milei criticó a los gobiernos anteriores por “dejarnos indefensos” durante la presentación de los primeros aviones F-16 en la ciudad de Río Cuarto. FOTO: (Presidencia)/NA.

La fotogalería con los hechos más relevantes de los últimos días en Argentina y en el mundo . Un repaso por actividades, acontecimientos y eventos que marcaron la actualidad reciente. Imágenes imperdibles que muestran lo sucedido de manera clara y resumida, para no perder detalle de los momentos más importantes.

Fotogalería De 2015 a 2025: los diez años de gobierno de Cambia Mendoza en 25 fotos

Este 6 de diciembre de 2025, los F-16 que llegaron a Argentina, vuelan en formación. FOTO NA JUAN VARGAS

Imagen del 6 de diciembre de 2025 de los portadores de la antorcha, el jugador de baloncesto italiano, Luigi Datome (i), y Maki Hatoshi de Japón, realizando el beso de antorcha frente al Castel Sant'Angelo durante el relevo de la antorcha para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, en Roma, Italia. (Xinhua/Li Jing) (rtg) (ah)

2025_12_251206731-scaled (1)

El Inter Miami, con el astro argentino Lionel Messi, le ganó 3-1 al Vancouver Whitecaps y se consagró esta tarde campeón de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, 6 de Diciembre. FOTO: (X/REDES@InterMiami)/NA.

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

2025_12_251207542-scaled

Imagen del 6 de diciembre de 2025 de artistas marchando con disfraces durante el carnaval Villa-Zapata, en la Ciudad de México, capital de México. El 11 carnaval Villa-Zapata se celebró el sábado en la Ciudad de México. Danzas folclóricas, música tradicional y procesiones callejeras se apreciaron a lo largo de la avenida Paseo de la Reforma durante el evento, que promovió la cultura tradicional mexicana y rindió homenaje a los líderes revolucionarios Emiliano Zapata y Francisco Villa de la Revolución Mexicana de 1910-1920. (Xinhua/Li Mengxin) (oa) (ah)

2025_12_251207525

Franco Colapinto posa sentado en su F1antes del Gran Premio de Abu Dhabi , buscando cerrar la temporada de la mejor manera, 7 de Diciembre. FOTO NA@BulletSportsMgt

2025_12_251207537-scaled

El británico Lando Norris (McLaren) se consagró campeón de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, luego del tercer puesto obtenido en el Gran Premio de Abu Dabi en una carrera que tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), 7 de Diciembre. FOTO NA @F1

2025_12_251208801

La Selección argentina de handball femenino le ganó agónicamente 30-29 a su par de Túnez en el marco de la última fecha del Grupo 3 de la segunda fase del Mundial de Alemania y Países Bajos y se despidió de la competencia internacional, 8 de Diciembre. FOTO NA:@CAHandball

2025_12_DOP_82612-scaled

La cantante Colombiana Shakira durante el show que ofreció esta noche en el Estadio Velez Sarsfield en el marco de su gira ¨Las Mujeres Ya No Lloran World Tour¨. FOTO NA:DAMIAN DOPACIO

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

2025_12_251208822-scaled

Varias personas se reunieron junto a sus perros de la raza "golden retriever" durante un evento llevado a cabo en el Parque Berlín, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 8 de diciembre de 2025. Una ola dorada compuesta por unos 2.000 perros de la raza "golden retriever" llenó el lunes de color y diversión la zona norte de la capital argentina, Buenos Aires, tras una convocatoria realizada por redes sociales para reunir ejemplares de la raza canina que se caracteriza por ser juguetona y extrovertida. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (rtg) (ah) (vf)

2025_12_44382719-8124-47E9-B3A3-BC5473DBBCBF

El presidente Javier Milei llegó a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, 10 de Diciembre. Foto: PRESIDENCIA/NA

2025_12_251210715

Al menos 19 personas murieron y otras 16 resultaron heridas tras colapsar dos edificios en la ciudad de Fez, Marruecos, 10 de Diciembre. FOTO: (Xinhua/Saouri Aissa)/NA.

2025_12_251211806-scaled

Imagen del 10 de diciembre de 2025 del presidente venezolano, Nicolás Maduro (i-frente), participando en una marcha junto a la primera dama venezolana, Cilia Flores (d-frente), en Caracas, Venezuela. Maduro exigió el miércoles a Estados Unidos el cese del intervencionismo en la nación sudamericana y en América Latina y el Caribe. (Xinhua/Str) (ms) (rtg) (ra) (vf)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

2025_12_251211723-scaled

Un niño palestino desplazado permanece afuera durante la lluvia, en el barrio de Zeitoun, en el sureste de la ciudad de Gaza, el 11 de diciembre de 2025. Las fuertes lluvias invernales y los fuertes vientos están azotando los precarios refugios temporales de tiendas de campaña y lonas en la Franja de Gaza. FOTO: (Xinhua/Rizek Abdeljawad)/NA.

2025_12_251211753-scaled

El portavoz del Ministerio de Defensa tailandés, Surasant Kongsiri, declaró que los continuos enfrentamientos fronterizos con Camboya han dejado nueve soldados tailandeses muertos y más de 120 heridos, en la provincia de Surin, Tailandia, 11 de Diciembre. FOTO: (Xinhua)/NA.