Fotogalería: la famosa serie televisiva "Batman"

Se trataba de una práctica común en cualquier espectáculo de aquellos años y el hecho de utilizar un disfraz le daba más riesgo.

Demostrar Sus Sentimientos

Los grupos conservadores y religiosos en sí no estaban equivocados al en ocasiones quejarse sobre un posible bulto que se vea en la pantalla. Según Mental Floss, "Adam West admitió que Julie Newmar que hacía de Gatúbela causaba ´extraños movimientos en mi cinturón de herramientas´".

Burt Ward también admitió que Lesley Gore -que hacía de asistente de Gatúbela- le causaba "una gran sensación de cuestiones de hombre porque continuaba frotándose contra él". La buena noticia es que todos en el set de grabación eran profesionales.

Lo Poco Que Pensaron En Robin

Aparentemente, los productores no pensaron que Robin era tan importante como Batman. Burt Ward era el único que recibía una paga de $350 dólares a la semana durante la primera temporada de Batman. Ellos también le hacían aparecer en sus propias escenas de riesgo, ya que le mencionaban que su disfraz era más revelador en la zona de su rostro, por lo que él debía protagonizar esas escenas.

Como Ward se enteró más tarde, sumado a que le paguen el salario mínimo, hacer que cumpla con sus propias escenas de riesgo era más barato para ellos que contratar a un doble.

Un Trabajo Peligroso

Burt Ward recuerda de aquel período en la grabación de la serie:

"Era realmente peligroso trabajar en la serie. Yo llegaba al set de grabación, disfrazado y me colocaba en el Batimovil esperando ver a Adam. Pero él no estaba allí, en lugar de ello había otro hombre disfrazado de Batman. Y le decía ´¿Quién eres?¿Por qué no está Adam West acá?´ Y él me contestaba "Soy un actor de riesgo, se trata de una situación peligrosa y no queremos que Adam se hiera" -como también lo iban a hacer con el propio doble de riesgo de Burt cuando pudieran pagar por uno-. Y Adam West estaba tomando un café".

Julie Newmar Como Gatúbela

Julie Newmar, quien interpretó a Gatúbela en las primeras dos temporadas, recibió dos nominaciones a Globo de Oro por su trabajo en "My Living Doll" y "Préstame Tu Marido". En el año 1995, ella apareció brevemente en la película "¿Reinas o Reyes?".

Ya para el 2010, le dio la voz a Martha Wayne en un episodio de "Batman, El Valiente". Y para el año 2017, regresó al mundo de Batman para prestar su voz para "Batman vs Dos Caras".

Un Sonido Icónico

¿Recuerdas el clásico "Quack, quack, quack" del Pingüino que hacía luego de colocar su cigarrillo en el sostén? Bueno ese truco en verdad surgió de la necesidad en lugar de ser creativos.

Burgess Meredith había dejado de fumar hacía 20 años antes de aceptar el personaje en el que actuaba y el humo del cigarro le irritaba su garganta. Y por ello, lanzaba ese sonido para ayudar a que se alivie el dolor. Esta herramienta para ayudarle a sentir mejor acabó definiendo su propio trabajo, y se convirtió en una pieza relevante del personaje en sus futuras interpretaciones.

No Era Una Cuestión Para Reírse

Te sorprenderás al enterarte que la risa maniática de El Guasón se volvió esencial como característica del propio personaje. Cuando Cesar Romero se reunió con los productores para hablar sobre el disfraz de El Guasón, el actor estaba tan sorprendido por lo absurdo del atuendo que espontáneamente se lanzó a reír de manera maníaca.

Un productor que escuchó a Romero le comunicó, "¡Esa es, esa es tu risa de El Guasón!". Desde entonces, los actores han estado intentando encontrar su propia risa para el personaje.

Cómo Fue Que West Se Hizo Del Personaje

Si bien Adam West ya contaba con algunos trabajos pasados en la actuación antes de aparecer en "Batman", sus apariciones previas en personajes no fue lo que llamó la atención del productor William Dozier. Lo sorprendente es que, lo que llamó la atención de Dozier fue que West había atravesado una situación a lo estilo James Bond en un comercial de Nestlé Quik vestido de Capitán Q.

¿No pensarías que la capacidad de West para interpretar a un espía de Bond lo convertiría en un gran candidato para James Bond, no?

¿West, Adam West?

Luego de aparecer en su personaje de Batman, West fue en verdad considerado -y eventualmente se le ofreció- el personaje de James Bond en "Los Diamantes Son Eternos". Pero él no aceptó la oferta porque pensó que un actor británico sería más convincente en el rol de espía internacional y playboy.

Fue luego Sean Connery quien apareció como el personaje de Bond para la película del año 1971. Al rechazar el personaje, le dio la oportunidad de que otro actor se ganara su propio camino histórico.

La Banda Sonora De Batman

La banda sonora de Batman puede que sea una de las más reconocibles de todos los tiempos. Compuesta por Neal Hefti, en la canción aparecen frases de "The Ron Hicklin Singers", quienes también cantaban canciones para "Love", "American Style" y "La Mujer Maravilla".

Con el paso de los años, esta canción ha sido interpretada por un sinfín de artistas, incluidos "The Who", "Voivod" y "The Kinks". Definitivamente se trata de una de las bandas sonoras más impresionantes que se hayan elaborado.

gossip-phone-86127.jpg

Batman estaba también preparado para cualquier tipo de situación con una gran cantidad de dispositivos electrónicos. Desde una "Enorme vela sumergible a control remoto" pasando por "un spray repelente de murciélagos oceánico" hasta un "batanalizador de ola cerebral". Batman siempre estaba equipado para cualquier escenario que pudiera suceder.

Sin embargo, el premio para el dispositivo más ridículo de la serie, podría ser el "Teléfono del Chisme" de Gatúbela. Meow. ¡La serie incluso le dio al James Bond mencionado previamente la oportunidad de comprar juguetes geniales!

Claramente, Batman Era Dueño de una Etiquetadora

Otra característica de la serie del estilo de Batman era el increíble uso detallado de los rotuladores en ciertas escenas, casi como punto de comedia.

De hecho, existen sitios de Internet y redes sociales en la actualidad que se dedican a narrar todos los ejemplos de etiquetados exagerados por la década de 1960´. Por caso, el dispositivo de arriba probablemente no requiera una etiqueta, pero está claramente marcado como "Escalera Bat" en caso de que un espectador no esté familiarizado con el elemento.

El Fallecimiento De Una Leyenda

Adam West falleció el 9 de junio del año 2017. Él tenía 88 años de edad y había batallado contra la leucemia durante años, la cual trágicamente perdió. West murió pacíficamente en su hogar, según sus representantes. Su familia lanzó este conmovedor comunicado al público:

"Nuestro padre siempre se vio a sí mismo como El Caballero Que Brillaba, y aspiraba a dejar un impacto positivo en las vidas de sus fanáticos- Siempre fue y será nuestro héroe" RIP, Batman.

Adam West Era Un Batman Clásico

Gracias al productor William Dozier, Adam West ha sido para siempre inmortalizado como Batman. Incluso luego de que la serie terminara, aún le dio su voz a Caped Crusader los en "Las Aventuras de Batman" y "Super Amigos: El Show Legendario de los Super Poderes".

En el año 2012, se ganó una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Si bien nunca recibió los elogios que puede que haya merecido, West protagonizó una extensa carrera que será por siempre recordada por millones de fanáticos en todo el mundo.

Burt Ward Era Un Niño

Con tan sólo 19 años, Burt Ward apareció en el personaje de Robin, y su vida nunca volvería a ser la misma. En el año 1995, el nativo de Los Ángeles presentó su propia autobiografía llamada "El Niño Maravilla: Mi Vida en Mallas" -Boy Wonder: My Life in Tights-.

Él aún hace apariciones en convenciones a lo largo del país. Continúa actuando y brindando su voz a varios proyectos animados al año, incluidos proyectos de Batman en animaciones producidos por Warner Brothers y DC.

Alan Napier Se Convirtió En Alfred

El actor inglés Alan Napier es muy conocido por su personaje del mayordomo de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth. Napier fue la primera persona en conformar el reparto de toda la serie. Además de Alfred, también cumplió rol de Sherlock Holmes en un episodio de "Your Show Time", como también otros personajes de series y películas.

En otras adaptaciones, el personaje de Alfred sería interpretado por otros actores de gran relieve como Michael Caine y Jeremy Irons. ¡A pesar de ello, es complicado no amar al original!

Neil Hamilton Como El Comisionado de Policía Gordon

Neil Hamilton es recordado por cumplir con el personaje del Comisionado de Policía Gordon en todos los 120 episodios de Batman. El oriundo de Massachusetts comenzó siendo modelo de revistas para comerciales de remeras y luego apareció en muchas películas, incluida "The World Gone Mad", "The Daring Young Man" y "Mr. Stringfellow Says No".

El último personaje de Hamilton fue como Jefe de Personal en "¿Dónde Está El Frente?". La película fue estrenada cuatro años a posterior de que Batman apareciera en ABC.

Cesar Romero Como El Guasón

Cesar Romero es muy conocido por cumplir con el personaje de El Guasón. El actor nominado a un Premio Globo de Oro también protagonizó notables personajes como Peter Stavros en "Falcon Crest", Steve McQuinn en "Passport To Danger" y Esteban de la Cruz en "El Zorro".

En el año 2013, la TV Guía catalogó al Guasón de Romero como uno de los "60 Villanos Más Desagradables de Todos los Tiempos". Lo extraño fue que Romero se rehusó a afeitarse su famoso bigote para su personaje en la película, por lo que debió ser pintado con algo de maquillaje.

Stafford Repp Como El Jefe De Policía O'Hara

Stafford Repp interpretó el rol del Jefe de Policía Clancy O´Hara, que fue un personaje añadido a la serie de los libro comic tiempo después. Luego del final de Batman, el oriundo de San Francisco tuvo mucho éxito al comandar una cadena de lavaderos de coches.

El 5 de noviembre de 1974, Repp falleció de un ataque al corazón con 56 años. Su personaje fue uno de tantos que se añadieron a los comics luego de ser presentado en la serie televisiva. ¡Harley Quinn fue también otro de los personajes famosos añadidos a la serie de los 90´!

Madge Blake Como La Tía Harriet

Madge Blake, quien cumplía el rol de la Tía Harriet Cooper en la serie televisiva, es conocida por su interpretación de Margaret Mondello en "Leave It To Beaver" y Flora MacMichael en "The Real McCoy". Debido a sus problemas de salud durante la última temporada, ella sólo apareció en dos episodios.

El 19 de febrero de 1969, ella falleció de un ataque al corazón con 69 años. La originaria de Kinsley, Kansas, Blake vivió sus últimos días en la ciudad de Pasadena, California.

