Festival de Glastonbury 2023: en fotos

image.png

La primera edición de Glastonbury, se celebró en 1970. Foto: REUTERS/Jason Cairnduff

image.png

Una asistente se maquilla en una carpa durante el festival de Glastonbury. Foto: Oli SCARFF / AFP

image.png

El Festival de Glastonbury es considerado el evento de música al aire libre más grande del mundo. Foto: Oli SCARFF / AFP

image.png

Se realiza anualmente durante tres días el último fin de semana de junio en la granja de Michael Eavis, ubicada en Pilton, Somerset en Inglaterra. . Foto: Oli SCARFF / AFP

image.png

El evento cuenta con 20 áreas, cada una con su atracción especial. Foto: Oli SCARFF / AFP

image.png

Para muchos, acampar en cualquier condición es un rito del festival. Foto: Oli SCARFF / AFP

image.png

En el escenario The Other Stage también se presentan artistas, como Iggy Pop, Oasis, Blur, The Chemical Brothers. Foto: Oli SCARFF / AFP

image.png

Glastonbury ofrece varios festivales en medio de una infraestructura con pedazos de aviones, carpas de circos y lugares temáticos. Foto: Oli SCARFF / AFP

image.png

La gente se reúne en una carpa del Festival de Glastonbury. Foto: REUTERS/Jason Cairnduff

image.png

El Pyramid Stage es el escenario más importante del festival. Foto: EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

image.png

En el año 2020, el festival de Glastonbury iba a festejar sus 50 años pero se vio postergado por la pandemia del Covid-19. Foto: REUTERS/Jason Cairnduff

image.png

Mas de ciento cincuenta mil personas se concentran en una granja en el corazón de Inglaterra por amor a la música. Foto: Oli SCARFF / AFP

image.png

Glastonbury, es el festival de rock más importante del mundo. Foto: Oli SCARFF / AFP

image.png

El Festival recibe a todos los géneros, desde rock y pop hasta minimal house, techno y drum 'n' bass, jazz y R&B, para los amantes de la música. Foto: Oli SCARFF / AFP

image.png

En la edición de 2022 del Festival de Glastonbury, hubo más de 100 escenarios oficiales que albergaron actuaciones. Foto: Oli SCARFF / AFP)

image.png

Oficiales de policía patrullan entre los asistentes al festival que se lleva a cabo del 21 al 26 de junio. Foto Oli SCARFF / AFP

image.png

Un thatcher trabaja para crear una escultura el primer día del festival de Glastonbury. Foto Oli SCARFF / AFP

image.png

Por el predio inglés pasarán Paul McCartney, Billie Eilish y Kendrick Lamar. Foto: Oli SCARFF / AFP

image.png

Los asistentes al festival se refugian de la lluvia el primer día del festival de Glastonbury en el pueblo de Pilton. Foto Oli SCARFF / AFP

image.png

Las personas realizan un ritual para celebrar el solsticio de verano en Glastonbury, donde se reúnen en el sitio, que algunos creen que es el Avalon de Leyenda artúrica, para celebrar el amanecer del día más largo del hemisferio norte. Foto: EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

image.png

Una asistente al festival se toma un descanso el día 2 del festival de Glastonbury. Foto Oli SCARFF / AFP

image.png

La gente observa cómo sale el sol en el solsticio de verano en Glastonbury. Foto: EFE/ADAM VAUGHAN

Fuente: Clarín