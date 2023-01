Errores que cometes al caminar

No se puede caminar con cualquier calzado. Una cosa es tener que desplazarse por algún motivo o salir a que nos dé el aire, pero si lo que queremos es hacer ejercicio, hay que utilizar unas zapatillas deportivas que se nos ajusten correctamente al pie, sean cómodas y amortigüen el impacto.

2-No elegir bien las prendas

No solo hay que tener en cuenta las zapatillas a la hora de caminar. También es importante escoger bien el resto de prendas. En invierno hay que ir abrigado, pero cómodo para poder realizar el paseo y con ropa que facilite la ventilación. En verano ir demasiado fresco puede hacer que pases frío.

3-Llevar una postura incorrecta

Al andar no solo importa lo que hagas con los pies, sino que todo el cuerpo trabaja y tienes que llevar una postura adecuada. Mantén los hombros relajados para que la caminata sea más cómoda, la cabeza arriba para evitar que sufra el cuello y el tronco recto.

4-Dar zancadas largas

Dar pasos muy grandes no te hace caminar más rápido ni mejor y, de hecho, estarás forzando demasiado las piernas y los pies, aumentando el riesgo de sufrir alguna lesión. Las zancadas deben mantenerse siempre cerca de tu tronco, que es tu centro de gravedad.

5-No balancear bien los brazos

Durante el paseo, el balanceo de brazos es muy importante, ya que sirve como contrapeso al movimiento de las piernas. Por ello, no debe ser ni muy brusco ni demasiado corto. Lo ideal es lo justo para que el tronco no se mueva de un lado a otro y permanezca estable.

6-No elegir bien la ruta

No es lo mismo caminar en subida que en bajada, ni hacerlo a través de una montaña que por un terreno llano. También resulta más fácil andar por tierra que sobre asfalto. Salvo que seas un experto, no te compliques demasiado el trayecto.

7-No hidratarse

Es importante tomar agua antes de salir a caminar y también durante el trayecto, especialmente en el verano y si vas a estar andando más de 30 minutos. Aunque no se trata de un ejercicio demasiado intenso, debes asegurarte el mantenerte hidratado.

8-Cargar con demasiado peso

Lo ideal es ir lo más ligero posible para realizar la caminata de forma efectiva y evitar cargar con pesos innecesarios. Así que deja en casa bolsos, mochilas, carteras y demás complementos que luego no utilizarás.

9-Ir demasiado despacio

Dar un paseo tranquilo sirve para despejar la mente y relajarse, pero si lo que queremos es hacer ejercicio lo ideal es mantener un ritmo activo que nos ayude a trabajar las pulsaciones.

10-No calentar antes ni estirar después

Aunque salir a caminar no conlleva una gran exigencia física, es importante que realices algunos ejercicios de calentamiento antes de ponerte en marcha y unos estiramientos al finalizar tu ruta, especialmente si no has hecho deporte en un tiempo.

11-Obviar el dolor

Que no sea una actividad exigente no quiere decir que puedas hacerla teniendo dolor. Si comienzas a notar molestias en pies, tobillos, piernas o caderas, no fuerces y consulta con tu médico antes de salir a caminar.

12-No cumplir objetivos

Márcate una meta semanal y consíguela. Una buena idea es contar tus pasos con las aplicaciones y las pulseras de actividad existentes en el mercado. Eso sí, no te obsesiones.

Fuente: 20minutos