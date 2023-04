Fabián Doman, sobre su renuncia: "Hice todo lo que pude".

Fabián Doman renunció abruptamente a la presidencia del Club Atlético Independiente después de tan solo seis meses en el cargo , dejando a los hinchas sorprendidos y descontentos. Doman había tomado el mando del club después de haber derrotado al poderoso Hugo Moyano , pero renunció después de sentir que no podía manejar las luchas internas del club.

el diablo en llamas Independiente no puede salir de su durísimo momento

El ex presidente de Independiente se mostró profundamente afectado por su renuncia y dijo que entendía la ira de los hinchas. "Lo único que puedo hacer es pedirles disculpas a los hinchas, tienen razón en enojarse" , dijo.

Doman también habló de la difícil situación en el club y reconoció que no le sería fácil volver a la cancha de Independiente. "Ya no me era fácil ir en estos últimos tiempos", dijo.

A pesar de su renuncia, Doman agradeció el apoyo de la AFA y de su presidente, Claudio Tapia. "En todo momento se portaron bárbaro con Independiente, con Tapia a la cabeza. Incluso hasta con ayuda económica para aguinaldos y poniéndose siempre a disposición", dijo.

Doman admitió que había hecho una apuesta al convertirse en presidente de Independiente y que gran parte de su elección se debió a su imagen pública. "Soy una cara bonita, aunque de bonito no tengo nada", dijo. Sin embargo, aceptó que no había sido capaz de unir a las facciones enfrentadas en el club.

"Un todos contra todos sin sentido", dijo Doman. "Intenté unir sectores y dialogar con todos. Fue también imposible. Los enconos personales están por encima del club. Desde hace 30 años".