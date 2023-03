Emiliano Buendía: "Mi sueño es jugar en River Plate"

Sobre sus orígenes y pasiones en el fútbol, el futbolista del Aston Villa confesó: "Yo soy de River, familia de River de chiquito. Me gusta seguirlo, intento seguir al fútbol argentino aunque me cuesta verlo por la diferencia horaria. Con Emi (Martínez) no hablamos mucho, sí de alguna cosa interesante que pueda salir en las redes. Yo sé que él es hincha de Independiente pero no mucho más".