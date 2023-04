Elecciones 2023 ¿ Habemus candidatos?

Las decisiones de Horacio Rodríguez Larreta , el comienzo este domingo de las elecciones en las provincias por los verdaderos porotos, y la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri que no abandonan el centro de la escena, parecen acelerar los tiempos de definiciones, para el proceso camino a las elecciones 2023 .

Apenas días después el 7 de mayo se votará en Jujuy y Misiones y 7 días después en nuestra vecina San Juan donde se dará la particularidad que se enfrentara Sergio Uñac contra José Luis Gioja. En Junio el 11 votara San Luis su gobernador y Mendoza sus PASO.

Ese contexto de elecciones por los porotos será el telón de fondo para el cierre de las alianzas nacionales y donde se sabrá si los dos principales frentes permanecen unidos o sufren mutaciones o desmembramientos.

Sin embargo la situación económica y política parece acelerar los tiempos y las decisiones y llevan a preguntarse si ya no están los nombres de los principales candidatos.

Ayer Mauricio Macri fue el único orador en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) y tomó una actitud por los menos extraña, hablo en muchos de los pasajes como si el fuera el candidato presidencial de Juntos por el Cambio o por lo menos quien tendrá la palabra final sobre la elección del candidato y después fuera a tener un rol muy activo es ese posible gobierno. No dejo ni en una frase de referirse a un futuro gobierno de JxC en primera persona como su él fuera el conductor designado de un posible nuevo gobierno,

Macri no deja de lado su centralidad en el PRO y ayer se desempeño como si fuera el gran elector de las Elecciones 2023

También dio señales de bajar el conflicto pero también de que para el la candidatura presidencial del alcalde porteño ya no es una alternativa para él. Cuando habló de las elecciones concurrentes fue explicito; "Cuestioné que Horacio no haya trabajado en equipo, respetando a las dos candidatas a presidenta (del PRO) que son Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Él se ha equivocado, se tendría que haber sentado con el partido y particularmente con ellas dos” Una directa forma de decirle a “Horacio” que para el ya no es más candidato.

Obviamente las definiciones de Macri dan un escenario ideal para que Rodríguez Larreta acelere su acercamiento al radicalismo de Gerardo Morales y abre la especulación para que horas después del 14 de mayo (una vez que Morales reafirme su conducción territorial) se anuncie la formula presidencial compartida entre el alcalde y el gobernador.

La incógnita es si Macri y la que parece sur candidata, Patricia Bullrich, continuaran su acercamiento a Javier Milei para quien el ex presidente se animo augurar ayer que "va a tener muchos diputados" en el próximo Congreso y que “Vamos a ir a una segunda vuelta con esta expresión más liberal, más rupturista, más de enojo, y va a ser un desafío para el candidato nuestro”.

Está claro que Macri cree que hay un escenario de catástrofe para lo que él define e identifica como “populismo” que no es otra en el Peronismo en el Gobierno.

Mientras tanto en el oficialismo a pesar de que su interna quedo eclipsada por unos días las novedades no cesan.

Cristina Fernández de Kirchner recibió ayer a un grupo fuerte de sindicalistas (Baradel, Palazzo, Catalano, Yasky) con quienes (según la versión de los sindicalistas) se hablo de salarios, FMI, redistribución de la riqueza y la convocatoria de hoy en Tribunales. Además los dirigentes trabajadores volvieron a reclamarle a la vice presidente su candidatura presidencial a lo que ella no respondió.

Mientras Sergio Massa dejó de decir en publico que no será candidato y ya hay fuentes que afirman que en privado y ante algunos interlocutores locales y en sus reiterados viajes a los Estados Unidos en los últimos 15 días ya habría aceptado que ira por la Presidencia de la Nación y sería también uno de los argumentos de la renegociación de las metas con el FMI, que ayer mismo cerró en Washington, mientras prepara las valijas para su gira por China en las próximas semanas.

El siempre listo Daniel Scioli en tanto sorprendió, también ayer, visitando, posando para las fotos y recorrer fabricas junto a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, una mujer de fe inquebrantable kirchnerista y figura indiscutible de La Campora.

Quienes siguen de cerca la cuitas interminables del oficialismo aseguran que la profundización de la interna de la oposición templo algunos ánimos y consideran que todavía hay margen para renovar el mandato popular con un candidato de síntesis de todos los espacios del Frente de Todos.

Todo parece indicar que en los más intimo de las mesas de decisión de ambos frentes los nombres ya están echados y solo falta la fecha de anuncio de quienes, a pesar de todo, aún tienen ganas de conducir este país.