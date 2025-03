En fotos: así se vivió la Vendimia de los Cerros

Embed

Victoria Herrera, organizadora y creadora de la Vendimia de Los Cerros, afirmó “que es una experiencia única y diferente al Acto Central”.

En el 2015 fue la primera edición de la fiesta y año tras año se han ido renovando. En el 2015 fue la primera edición de la fiesta y año tras año se han ido renovando.

La virreina Andrea Yovina en su discurso, antes de dejar los atributos, sostuvo: "He vivido una experiencia muy bonita, representando a la mujer común, donde he vivido momentos muy bonitos con niños, abuelos, niños especiales. La verdad que ha sido, como les dije, un año hermoso, nunca me imaginé una experiencia tan bonita".

"Quiero también agradecer a Victoria Herrera por esta idea tan bonita para nosotras, para poder cumplir un sueño y representar muy bien a la mujer común. Gracias a las chicas, a las coordinadoras, a Adrián, a Vicente, y también agradecer a mi amiga, a la reina, a los ligones. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Vendimia de los Cerros", cerró.

Por su parte, la reina Lorenza Delinda Gómez destacó: "Por sobre todas las cosas, quiero comentarles que yo llegué aquí, a este cerro hace un año, con sueños, con ilusiones, con ganas con deseos. Desde chica que he soñado e imaginado esa reina y lo logré a los 58 años. Estoy entregando mi reinado con 59 años y cuando veía a Victoria en los noticieros donde ella invitaba a las mujeres comunes, a la mamá, a la que tuviera ganas y deseos de hacer esto, yo me imaginaba que algún día iba a ser".

"Ha sido un año maravilloso. Ver personas con realidades diferentes a la nuestra ha sido increíble", finalizó.

En fotos: Relatos de mi cerro

Cerros 2025.jpeg Foto: Yemel Fil

Cerros 2025.jpeg Foto: Yemel Fil

Vendimia de los Cerros.jpeg Foto: Yemel Fil

Vendimia de los Cerros.jpeg Foto: Yemel Fil

Vendimia de los Cerros.jpeg Foto: Yemel Fil

Vendimia de los Cerros.jpeg Foto: Yemel Fil

Vendimia de los Cerros.jpeg Foto: Yemel Fil

Vendimia de los Cerros.jpeg Foto: Yemel Fil

Vendimia de los Cerros.jpeg Foto: Yemel Fil

Vendimia de los Cerros.jpeg Foto: Yemel Fil