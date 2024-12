Isis Guillén: "El rol de la reina de la Fiesta de la Vendimia es muy importante y a veces no se dimensiona"

Isis Guillén: "El rol que cumple la reina de Vendimia es muy importante y a veces no se dimensiona"

“No creo que me haya quedado nada pendiente, la verdad que fue todo súper positivo. Conocí gente muy linda , que me aportó muchísimo. Siempre una se queda con ganas de un poquito más, porque la verdad que son experiencias muy positivas todas , muy maravillosas, en donde siempre se comparte y se disfruta mucho. Vendimia tiene eso, que te aporta todo. La idea es que una termine su año con la ilusión de que la próxima reina también va a participar y va a tener una experiencia maravillosa”, expresó la soberana de Tunuyán .

Malargüe Candela Carricondo: "Se termina una gran etapa en mi vida que me enseñó muchísimas cosas"

La joven destacó la importancia del rol de las reinas de la Vendimia. “A veces eso no se dimensiona, entonces para mí el consejo para las candidatas es que se hagan escuchar , que se hagan sentir. La que tenga el honor, el privilegio de portar los atributos durante el 2025 que no se quede tranquila, quieta, que siempre trate de comunicarse con más gente, de llegar, porque Vendimia siempre sigue creciendo un poquito más, es una fiesta que nos identifica, que lleva nuestra idiosincrasia y tradición”, indicó.

Además, les aconsejó a las candidatas departamentales que no se guíen por los comentarios negativos o por las críticas.

Guillén también expresó su agradecimiento al municipio de su localidad dado que se sintió acompañada.

“Los trabajadores de la Municipalidad literalmente me trataron como una reina y siempre están dispuestos a todo y a acompañarme. A mí nunca me faltó nada y siempre me hicieron sentir muy acogida”, dijo.

También le agradeció a su familia, los vecinos de su localidad que se movilizaron para acompañarla y a sus compañeras soberanas.

Proyecto social de Vendimia

Las reinas departamentales como representantes de sus localidades cumplen un rol social, por lo que presentan proyectos para gestionar durante su periodo.

En el caso de Guillén, su propuesta estaba relacionada con el cuidado de la salud de los trabajadores vitivinícolas.

“Inició como un intento de articulación entre mis dos vocaciones que eran la Vendimia y la medicina. Se trataba de acercar un poco la medicina, la salud y la prevención sobre todo a los trabajadores vitivinícolas”, contó.

Si bien no pudo concretarlo como quería, sí pudo acercar conocimientos para la prevención.

“Por cuestiones económicas, porque la salud es muy cara, tuvimos que dejar ir al proyecto, pero de todos modos sí se generó una difusión linda y se hizo un poco más de conciencia sobre el riesgo que corren los trabajadores vitivinícolas en época de Vendimia”, explicó.