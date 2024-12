Anabel Ríos: "Fue un año diferente e inesperado"

“Estas últimas semanas estoy viviéndolas con muchas ganas de hacer todo lo que pueda para ayudar a la gente. Estoy ansiosa esperando la fecha, ya me veo entregando la corona , diciendo mi discurso, así que estoy un poco con emocionada porque se me están pasando rapidísimo los días, pero con muchas esperanzas, muchas expectativas”, expresó la soberana.

“Ha sido un año diferente e inesperado. Nunca esperé ser la reina departamental de General Alvear, es una experiencia que nunca voy a olvidar en mi vida, jamás, y estoy muy feliz de haber vivido un año como reina”, indicó.

Compromiso social

La joven contó que durante su período como soberana recolectó mercadería para ayudar a familias y madres solteras, también juntó juguetes para escuelas. A su vez, planea actividades para las fiestas de fin de año.

“Me gustaría haber ayudado más a la cancha de Unión de Carmensa, aunque deje el reinado voy a hacer lo posible para ayudarlos porque les di mi palabra. Estoy más que agradecida con la gente de Carmensa y de General Alvear porque me han brindado mucho amor”, dijo la joven.

La experiencia de Vendimia

Ríos contó que para ella llevar la corona fue todo un reto dado que es una mujer de bajo perfil.

“Quiero pedirles disculpas si los decepcioné en algún punto. Ha sido bastante difícil, al ser una chica de perfil bajo, me costaba mucho expresarme, pero siempre voy a estar agradecida con ellos por el amor y el cariño que me brindan, la ayuda que me dan todos los días, dándome buenos mensajes de motivación para seguir adelante. Es algo que siempre voy a llevar en el corazón y siempre voy a estar en deuda, no me va a alcanzar la vida para agradecerles ni para devolverles lo que me han brindado”, expresó emocionada.

Además, resaltó que termina su reinado siendo una mujer diferente. “Tengo muchas más ganas de ayudar, de saber que se puede salir adelante. He crecido mucho en lo personal también, es una nueva experiencia para mí esta nueva yo. Me sigo conociendo, hay muchas cosas que no sabía de mí y gracias a la gente y a todos los que me han ayudado soy una mejor persona”, contó.