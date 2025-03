Alejandrina Funes: "Espero poder representar a nuestra provincia de la mejor manera"

Tras coronarse Reina Nacional de la Fiesta de la Vendimia , Alejandrina Funes, de Las Heras , expresó que es un sueño cumplido, aunque no esperaba resultar soberana de todos los mendocinos. Sofía Perfumo la acompañará durante su reinado.

" Es un honor poder portar estos atributos , que no solo representan el trabajo de nuestros viñateros, sino que representan la cultura, la tradición y la identidad de nuestra querida Mendoza ", fueron sus primeras palabras como soberana nacional.

Además, en comunicación con los medios indicó: "No me lo esperaba porque todas somos muy capaces y nos hemos capacitado todas por igual. Ser la ganadora me da mucho orgullo".

Sostuvo que enfocará su reinado en el fomento del vino y la actividad turística. "Trabajaré para que vengan a la Ciudad de Mendoza, también a nivel internacional, y que no decaiga nuestro vino y turismo, para que sigamos promocionándonos como la mejor provincia", expresó.

No faltaron halagos para la virreina, dado que indicó que es "una compañera increíble y hermosa persona".

Alejandrina Funes, Sofía Perfumo, Vendimia 2025.jpg Foto: Yemel Fil

La despedida de las soberanas salientes

En su discurso de despedida, la reina saliente Agostina Saua compartió sus palabras con su virreina Rocío Neila "como reflejo de su reinado".

"Hoy nos toca despedirnos de nuestras coronas nacionales. Queremos agradecerles a los verdaderos protagonistas de esta fiesta, a los hacedores de Vendimia, los productores, vitivinicultores, contratistas, quienes son la esencia de nuestra querida Mendoza", expresó Agostina.

Agostina Saua, Rocío Neila, reina y virreina de la Vendimia 2024.jpeg Foto: Yemel Fil

Las soberanas salientes le agradecieron a los artistas, al director Franco Agüero, a sus familias y a sus departamentos: Ciudad y San Carlos.

Este sábado, Agostina y Rocío lucieron un nuevo corte de pelo, ambas con el largo hasta los hombros. "Hemos decidido cortar nuestro cabello, como un acto de solidaridad, como nuestro último proyecto juntas y donarlo para fundaciones, para personas, para mujeres, niños y niñas con cáncer", declaró la reina saliente, mientras la virreina rompió en llanto.