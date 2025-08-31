Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 31 de agosto de 2025

Con el nuevo esquema sin cepo, el dólar opera entre $1.000 y $1.400, sin tope mensual y sin recargo del 30% para personas físicas.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 31 de agosto de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 31 de agosto de 2025

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 30 de agosto de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 30 de agosto de 2025
dolar, inflacion y elecciones: como se prepara el mercado en la previa electoral
Mercados electorales

Dólar, inflación y elecciones: cómo se prepara el mercado en la previa electoral

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, domingo 31 de agosto de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.325;
  • Para la venta a $1.345.
29 AGOSTO - PLACA-MONEDA-EXTRANJERA

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, domingo 31 de agosto de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.356,54 para la compra;
  • A $1.357,79 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • $1.325,73 para la compra;
  • $1.378,17 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.716 para la compra;
  • A $1.768 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, domingo 31 de agosto de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.530 para la compra;
  • En $1.605 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $718 para la compra;
  • A $1.329,59 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 29 de agosto de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 28 de agosto de 2025

Con tasa de interés por las nubes y dólar en alza el plan económico sigue en zona de riesgo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 27 de agosto de 2025

Dólar y tasas vuelven a bailar al ritmo de la política y sus vaivenes

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 26 de agosto de 2025

Mercados en alerta: el dólar sube, los bonos caen y JP Morgan baja proyecciones

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 25 de agosto de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen CAEM
Inversiones

La minería de cobre entre proyecciones, inversiones y desafíos para llegar al top 10 mundial

Las Más Leídas

La Guardería de los Olivos: un proyecto que busca salvar el legado centenario de los inmigrantes
Gran Mendoza

La Guardería de los Olivos: un proyecto que busca salvar el legado centenario de los inmigrantes en Mendoza

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza (Foto ilustrativa)
Zonas afectadas

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza

Continuará cerrado el Paso Internacional Los Libertadores. 
Alta Montaña

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo

Allanamientos en Las Heras y Guaymallén terminan con siete arrestos y armas incautadas
Este sábado

Allanamientos en Las Heras y Guaymallén terminan con siete arrestos y armas incautadas

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 30 de agosto
Atención conductores

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 30 de agosto

Te Puede Interesar

Más de 700 vecinos de dos comunas de Mendoza se llevaron la peor parte de la lluvia.
Temporal que no cesa

La lluvia causa estragos en Mendoza y provocó cientos de intervenciones: las comunas más afectadas

Por Celeste Funes
Un joven alcoholizado provocó un choque múltiple en San Rafael.
Alcohol al volante

Brutal choque múltiple en San Rafael por alcoholemia positiva: hay lesionados

Por Sitio Andino Policiales
Diferentes rutas de Mendoza se encuentran cortadas o intransitables por el temporal.
Atención conductores

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 31 de agosto

Por Celeste Funes