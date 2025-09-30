30 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
MERCADO CAMBIARIO

Crece la presión cambiaria y el dólar vuelve a subir: a cuánto cotiza hoy

Suben las cotizaciones en el mercado cambiario. A cuánto cotiza hoy el dólar oficial, el blue y el mep. Qué pasa con las acciones y el riesgo país.

Crece la presión cambiaria y el dólar vuelve a subir: a cuánto cotiza hoy

Crece la presión cambiaria y el dólar vuelve a subir: a cuánto cotiza hoy

Por Sitio Andino Economía

La jornada comienza con un aumento del dólar oficial, que genera presión sobre el mercado de cambios. En el Banco de la Nación Argentina, la divisa cotiza a $1.400 para la venta y $1.350 para la compra. En tanto, el dólar mayorista se ubica en $1.412,17 para la venta.

El mercado mantiene la expectativa sobre una jornada en la que el sector agropecuario podría aportar, según estimaciones, al menos u$s1.300 millones. La atención está puesta en cuánto de ese flujo logrará absorber el Tesoro, aprovechando la ventana de oportunidad que brinda el esquema de retenciones cero.

Lee además
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este martes 30 de septiembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 30 de septiembre de 2025
Javier Milei junto a Scott Bessent durante la entrega del reconocimiento Ciudadano Global.
Inestabilidad Financiera

Mercados desconfiados: el apoyo de Trump-Bessen a Javier Milei se diluye entre sospechas financieras

Acciones caen y riesgo país baja

Las acciones argentinas negociadas en el exterior registran su cuarta caída consecutiva, descontando gran parte del fuerte rebote acumulado entre el lunes y miércoles de la semana pasada, tras el apoyo financiero comprometido por el gobierno de Estados Unidos.

En renta fija, los bonos soberanos en dólares –Bonares y Globales– promedian un alza de 1% después de tres jornadas negativas. El índice de riesgo país de JP Morgan, que mide la diferencia de tasas entre los bonos del Tesoro de EE.UU. y emisiones similares de países emergentes, retrocede 17 unidades, ubicándose en 1.098 puntos básicos para Argentina.

image
Las acciones argentinas caen en el mercado internacional

Las acciones argentinas caen en el mercado internacional

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registra una caída de 2,9%, llegando a los 1.740.000 puntos. Medido en dólares, el panel de acciones líderes acumula un descenso de 12% desde el jueves 25, aunque mantiene una mejora de 8% respecto al viernes 19, antes de los anuncios del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Cotización del dólar blue, MEP y CCL

El dólar blue se ubica a $1.435 para la venta y $1.415 para la compra. Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.479,69 para la venta y $1.480,65 para la compra.

En cuanto al dólar contado con liquidación (CCL), se posiciona en $1.516,33 para la venta y $1.521,84 para la compra/ Ámbito Financiero, Infobae y El Cronista

Temas
Seguí leyendo

El oro rompe la barrera de los US$3.800 y alcanza un nuevo máximo histórico

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 29 de septiembre de 2025

Economía argentina: qué pasa con el dólar, el FMI y la matriz productiva de Mendoza

¿Qué pasará con el dólar este lunes 29 de septiembre? Esto anticipa el mercado

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 28 de septiembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 27 de septiembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 26 de septiembre de 2025

El BCRA retomó una medida del cepo cambiario: qué implica y a quiénes alcanza

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno anunció descuentos en supermercados para jubilados: de qué se trata el programa
ES OFICIAL

El Gobierno anunció descuentos en supermercados para jubilados: de qué se trata el programa

Las Más Leídas

Oferta educativa para los CEPAS de San Rafael desde la Dirección General de Escuelas. video
Formación para adultos

La Dirección General de Escuelas presentó en San Rafael los CEPAS, una nueva propuesta educativa

Martes picante en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate.
Reforma del Estatuto del Empleado Público

Martes "picante" en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate

Se trabaja para habilitar el tránsito en el Acceso Sur.
Atención conductores

Corte en el Acceso Sur por un socavón: habilitan un bypass, pero sigue complicado el tránsito

El hecho ocurrió el fin de semana y las imágenes se viralizaron en las últimas horas
Imágenes sensibles

Video: violenta pelea entre dos adolescentes en General Alvear

Cómo acceder a la nueva línea de créditos del Banco Nación para viajes
Promociones turísticas

Cómo acceder a la nueva línea de créditos del Banco Nación para viajes

Te Puede Interesar

El intendente Omar Félix, se refirió a los cambios que implicará la autonomía municipal en San Rafael.  video
Debate

Omar Félix sobre la autonomía municipal: "Es necesario modernizar la gestión"

Por Cecilia Zabala
La Legislatura de Mendoza aprobó el nuevo Estatuto el Empleado Público que envió el gobernador Alfredo Cornejo. 
polémica

Es ley la modificación del estatuto del empleado público: desempató Hebe Casado

Por Florencia Martinez del Rio
Godoy Cruz inauguró dos proyectos habitacionales.
Trabajo conjunto Provincia–Municipio

Viviendas dignas y modernas en Godoy Cruz: Cornejo y Costarelli inauguraron dos proyectos habitacionales

Por Sitio Andino Política