Crece la presión cambiaria y el dólar vuelve a subir: a cuánto cotiza hoy

La jornada comienza con un aumento del dólar oficial, que genera presión sobre el mercado de cambios. En el Banco de la Nación Argentina , la divisa cotiza a $1.400 para la venta y $1.350 para la compra. En tanto, el dólar mayorista se ubica en $1.412,17 para la venta.

El mercado mantiene la expectativa sobre una jornada en la que el sector agropecuario podría aportar, según estimaciones, al menos u$s1.300 millones. La atención está puesta en cuánto de ese flujo logrará absorber el Tesoro, aprovechando la ventana de oportunidad que brinda el esquema de retenciones cero.

Las acciones argentinas negociadas en el exterior registran su cuarta caída consecutiva, descontando gran parte del fuerte rebote acumulado entre el lunes y miércoles de la semana pasada, tras el apoyo financiero comprometido por el gobierno de Estados Unidos.

En renta fija, los bonos soberanos en dólares –Bonares y Globales– promedian un alza de 1% después de tres jornadas negativas. El índice de riesgo país de JP Morgan, que mide la diferencia de tasas entre los bonos del Tesoro de EE.UU. y emisiones similares de países emergentes, retrocede 17 unidades, ubicándose en 1.098 puntos básicos para Argentina.

image Las acciones argentinas caen en el mercado internacional

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registra una caída de 2,9%, llegando a los 1.740.000 puntos. Medido en dólares, el panel de acciones líderes acumula un descenso de 12% desde el jueves 25, aunque mantiene una mejora de 8% respecto al viernes 19, antes de los anuncios del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Cotización del dólar blue, MEP y CCL

El dólar blue se ubica a $1.435 para la venta y $1.415 para la compra. Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.479,69 para la venta y $1.480,65 para la compra.

En cuanto al dólar contado con liquidación (CCL), se posiciona en $1.516,33 para la venta y $1.521,84 para la compra/ Ámbito Financiero, Infobae y El Cronista