Alegría en Mendoza: podés traer la cocina y la heladera de Chile, pero no es tan fácil

Pero atención, no todo lo que brilla es oro , y hay que cumplir una serie de requisitos antes de desembolsar el importe y cargar la cocina , la heladera o el lavarropas en el auto.

MAS FACILIDAD PARA IMPORTAR ELECTRODOMÉSTICOS. Hoy te voy a contar una historia algo cómica (aunque otros la clasificarían de grotesca). Como se sabe, los argentinos cuando viajan pueden traer cosas en tanto no sean metralletas y bazucas, drogas, arqueología o productos para… pic.twitter.com/s05g8c2RIz

Nuevo regimen para traer productos a Mendoza

Durante años, el régimen tradicional de franquicias –regido por la Resolución ANA Nº 3.751/94– excluyó de manera sistemática a ciertos productos por su volumen, valor o características técnicas. Esta exclusión abarcaba a los artefactos de línea blanca, que quedaban equiparados, en términos legales, a bienes prohibidos como armas o drogas.

La nueva resolución IG-2025-3-E-ARCA-DGADUA, firmada por el Director General de Aduanas, José Velis, y comunicada por Federico Sturzenegger, modifica esa lógica: autoriza el ingreso de una unidad por año calendario, por persona mayor de 16 años, siempre y cuando se cumpla con un proceso formal, digital y fiscalizado. La condición excluyente es que el bien no tenga fines comerciales ni industriales.

Heladera sí, pero antes hay que pagar

El procedimiento se realiza íntegramente en línea, a través del formulario OM2153-A, disponible en el micrositio “Viajeros” de la web de ARCA. El viajero debe declarar anticipadamente los datos del bien a ingresar, su carácter de uso personal y someterse a un proceso de validación digital que culmina con la generación de un código QR para el pago de los aranceles correspondientes.

Este esquema no admite el uso de franquicias tradicionales, lo que significa que los productos declarados bajo esta vía quedan excluidos del cupo libre de tributos que rige para otras compras en el exterior. Además, la condición de novedad del producto y la limitación a una sola unidad anual constituyen restricciones clave del sistema.

La documentación generada por el sistema, incluida la constancia de pago, será requisito obligatorio para la liberación del bien en los puntos de ingreso aduanero. Toda la información se archiva digitalmente y queda sujeta a fiscalización posterior.

Límites y fiscalización

El sistema tiene límites estrictos: está expresamente prohibido el ingreso de más de una unidad por persona por año calendario, y el uso comercial de los productos importados implica sanciones. Toda falsedad en la declaración o intento de eludir el régimen será causal de inhabilitación y penalizaciones conforme al Código Aduanero.

La medida fue comunicada formalmente a todas las sedes aduaneras y publicada en los canales internos y públicos del organismo, como la intranet de ARCA, la biblioteca electrónica y el sitio oficial para viajeros.

Simplificación; hasta ahí

F 2153 OM A El formulario que hay que llenar no es simple y con datos que el comprador promedio no tiene a mano

Para el Gobierno, el nuevo esquema representa un paso importante en la modernización de la gestión aduanera. Busca agilizar los trámites, brindar claridad interpretativa y acceso más justo a bienes personales, sin resignar los controles necesarios.

Sin embargo, no parece nada simple. El formulario que a este momento está en la AFIP para hacer la declaración necesita del asesoramiento de un profesional contador o especialista en aduanas para poder llenarlo (ver imagen), ya que definitivamente no está hecho para ser completado por cualquier mortal y se sugiere realizar el trámite con tiempo, ya que hay que tener exactitud de qué se compra, valor, etc., para pagar los tributos aduaneros y liberar la entrada del artículo.

Una de las posibilidades que puede simplificar algo el trámite es aprovechar el nuevo sistema de compra online a retirar en el local en Chile, que rige desde hace unos días en la mayoría de las grandes tiendas trasandinas.