Una joven de 15 años de General Alvear recibió una feroz golpiza de parte de sus vecinas

Tras viralizarse el video de una brutal golpiza a su hija, la mamá de una menor de 15 años en General Alvear , denunció el permanente hostigamiento por parte de jóvenes vecinas. Luego de varias denuncias, la violencia no cesa y la víctima no puede circular libremente porque es castigada. El último episodio quedó registrado en un video y muestra la ferocidad con que las agresoras golpean a la víctima.

Lorena, progenitora de la menor, contó a TVA: "La policía no hace nada con estas chicas que golpean a mi hija, que donde la ven le pegan, El sábado la mandé a comprar y me llama por teléfono que le habían pegado, la habían bajado de la bicicleta, tirado al piso y empezaron a pegarle patadas en la cabeza y la arrastraron por el piso. Estamos atados de mano con esta gente por qué las mismas madres de esas niñas no hacen nada".