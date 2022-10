Queen presenta su nueva canción "Face it alone"

Queen - Face It Alone (Official Lyric Video)

“Nos habíamos olvidado de esta canción”, admite Roger Taylor, “pero ahí estaba, esta pequeña joya. Es maravilloso, un auténtico descubrimiento. Es una pieza muy pasional”.

El sencillo será la primera canción nueva con Freddie Mercury lanzada en más de 8 años. En el álbum “Queen Forever” de 2014, la banda incluyó tres temas nunca antes escuchados con Mercury, incluidos “Let Me in Your Heart Again”, “Love Kills” y “There Must Be More to Life Than This”.

Hablando de esta canción redescubierta, Brian May dice: “Estoy feliz de que nuestro equipo haya podido encontrar este track. Después de todos estos años, es genial escucharnos a los cuatro... sí, Deacy también está allí... trabajando en el estudio en una gran idea para una canción que nunca se completó... ¡hasta ahora!”.