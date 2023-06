Plagiaron un cuento de Casciari pero él lo consideró un "homenaje"

Casciari relató en su cuenta de Twitter: "Hace unas semanas me contactaron, muy tristes, dos escritoras mexicanas. Su editorial había hecho un concurso de cuentos y se había editado un libro hermoso con los ganadores. Cuando todos los volúmenes ya estaban impresos, alguien notó que el primer premio era un plagio. " Ese primer mensaje del autor está acompañado de la portada del libro, titulado Sin vergüenza.

"Al cuento ganador lo firmaba un tal Arturo Méndez Osorio, y era realmente un cuento mío de 2006. Cuando las editoras se enteraron me pidieron que por favor no les hiciera juicio, y me prometieron que iban a retirar la partida de libros, incluso perdiendo plata", continuó el escritor, autor de Messi es un perro y otras obras, además de ser el impulsor y creador de la revista Orsai.