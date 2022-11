Paulo Londra está de regreso con "Back to the game"

Paulo Londra presentó su segundo disco "Back to the game".

Paulo Londra presentó oficialmente su segundo disco "Back to the game" , su nuevo álbum ante más de 50.000 personas. Desde el parque de Las Tejas, situado en Ciudad Universitaria de Córdoba, cantó seis de las 16 canciones que integran el nuevo material y contó con la presencia de LIT killah para cantar "Necio", una de las más esperadas colaboraciones.

El principal artista argentino a nivel global, Paulo Londra, lanza su muy anticipado segundo álbum "Back to the game", como parte de su gran regreso a la escena musical después de casi tres años de no poder compartir nueva música con sus fans. Este proyecto fue intencionalmente diseñado junto con Warner Latina para demostrar la versatilidad en la maestría musical de Paulo Londra. El álbum se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.