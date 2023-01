Mötley Crüe y Def Leppard vuelven a la Argentina: fecha y entradas

"La pasamos increíble tocando The Stadium Tour en Norteamérica este verano y realmente no podemos esperar para llevar el espectáculo alrededor del mundo con The WORLD Tour en 2023. Crüeheads´: prepárense porque tenemos unas cuantas fechas increíbles preparadas para ustedes!", detalló Mötley Crüe, la banda compuesta por Vince Neil (voz), Nikki Sixx (bajo), Tommy Lee (batería) y Mick Mars (guitarra) .

La preventa exclusiva para los fans de las bandas de heavy metal estará disponible a partir del lunes 9 de enero a las 10am hasta el martes 10 de enero. Será posible comprar Mötley Crüe (Paquete VIP "Feelgood" Merchandise) y Def Leppard (Def Leppard Rock Brigade y Paquete Premium).

"Después de volver por fin a la carretera el pasado verano, estamos más que encantados de llevar esta gira masiva a una audiencia mundial, incluyendo fechas especiales en América", dijo Joe Elliott (voz), integrante de Def Leppard junto a Phil Collen (guitarra), Rick Savage (bajo), Vivian Campbell (guitarra) y Rick Allen (batería).

En cuanto a la venta general de entradas, se realizará a partir del miércoles 11 de enero desde las 10. Las entradas se pueden adquirir desde Entrada Uno y habrá precios especiales para cupos limitados. La venta general comenzará cuando se agoten las localidades disponibles en la preventa.

Motley Crue, Def Leppard, Argentina 2023.jpg Mötley Crüe y Def Leppard regresarán a la Argentina para presentar "The World Tour"

Procedentes de California, Mötley Crüe vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo a lo largo de su carrera. La banda consiguió 7 discos de platino y multiplatino en Estados Unidos, 22 éxitos de rock en el Top 40, 6 singles pop en el Top 20, 3 nominaciones a los Premios Grammy, cinco bestsellers en el New York Times, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y una película de éxito en Netflix.

Conocidos por hits como "Kickstart My Heart" y "Home Sweet Home", la banda acumula 41 años de trayectoria con más de 5.000 millones de streams en plataformas digitales y 8 millones de seguidores en las redes sociales.

Por su parte, Def Leppard posee más de 110 millones de álbumes vendidos de donde provinieron numerosos hits y álbumes multiplatino como "Pyromania" e "Hysteria", que incluyen canciones como "Rock of Ages", "Pour Some Sugar on Me" y "Foolin". En mayo de 2022 lanzaron su duodécimo álbum de estudio "Diamond Star Halos".

La banda de rock consiguió los puestos #1, #2 y #3 en la lista de álbumes de catálogo de Estados Unidos. Además alcanzó los 5.500 millones de streams desde 2018, llegando a un grupo demográfico más joven de 18 a 44 años que ahora representa el 58% de su base de fans. De esta manera lograron obtener 15 millones de seguidores en sus plataformas de redes sociales.