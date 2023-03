La cultura japonesa crece en San Rafael

Cultura en ascenso

Baigorria señaló que la cultura japonesa creció mucho en los últimos años y San Rafael no es la excepción. “Es una actividad muy linda y sana, no solo participa el chico que se disfraza sino toda la familia que lo ayuda, no es una actividad que no está viciada con otras cuestiones que vemos en la realidad”, indicó el organizador.

Para finalizar, el joven destacó que también habrá karaoke y hasta realización de videos de Tik Tok donde los chicos podrán interactuar con sus padres.

- Fuente: Radio 95.7 San Rafael