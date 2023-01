José Palazzo habló del Cosquín Rock y ¿La Renga en Mendoza?

-“Esta edición tiene para mí lo que es lo más destacable -y por eso es que nos sorprendió- y es la impresionante la venta de entradas. Cosquín Rock es muy variado. Desde el 2017 viene incorporando hay de todo: trap, hip hop y música joven y urbana. También música electrónica y a los clásicos. Tenemos artistas muy importantes como Vetusta Morla (de España); tenemos de México a Lila Dawns; tenemos de Colombia, de Francia y de todos lados”.

-“Cosquín Rock es el símbolo de la paz, el amor, la comprensión, la aceptación de los gustos del otro, desde lo musical hasta lo privado y es lo que nosotros estamos promulgando: más aceptación, más inclusión, más dejar que el otro haga lo que se le plazca y lo que le gusta y cada uno hacer lo que detrás que le guste”.

-“El servicio a todo el mundo no es tan fácil, entonces –probablemente- tengamos que achicar la capacidad del lugar en cuanto a cantidad de gente. Nos hemos propuesto para esta edición tratar de mejorar la experiencia y cambiamos los ingresos del festival. Vamos a tener un ingreso mucho más grande y rodeado de árboles. Quedan muy pocas entradas y que yo creo que lamentablemente por los que todavía no la sacaron es probable que se queden afuera”.

Sobre La Renga en Mendoza

-“Ganas de estar en Mendoza no nos faltan pero bueno, lamentablemente no tuve mucho tiempo para hacer una avanzada, pero hubiera estado bueno… Creo que La Renga va a tocar este año menos que el año pasado. Hicimos un tremendo show en Mercedes y ahora La Renga tiene planes que tienen que ver la producción de su película y una gira por España. Hay esperanza de salir a girar por la Argentina para final del año y ojalá que una de las paradas sea Mendoza. Hasta hoy no hay nada. No sabemos dónde salió ese rumor que viene la banda”.

Sobre Don Osvaldo

-“Este sábado, las puertas se abrirán a las 19 horas y el concierto empezará a las 20. Todas las entradas que la gente tiene son válidas pero se pueden comprar entradas que en Luján, que es un lugar maravilloso”.

-“Va a ser un fiestón , un gran concierto. Vi la lista de temas y está buenísimo porque incluyen algunas canciones nuevas y algunos clásicos de Callejeros”.

Sobre Mendoza

-“Estuve viendo el Aconcagua Arena y está bueno pero las escaleras de las populares son muy inclinadas… Eso complica. También estuve en la zona de la Bodega Arizu viendo si se podía hace run complejo cultural pero no terminamos en nada. Ojalá que algún día pueda organizar algún festivalito en Mendoza. Es un lugar que me gusta mucho”.

Acá podés escuchar la entrevista completa: