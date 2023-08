Homenaje a Federico García Lorca en el Teatro Independencia

“Ahora sé lo que pierdo separándome de ti. Me he portado como un burro indecente contigo, que eres lo mejor que hay para mí”, le decía Federico García Lorca a Salvador Dalí en una carta escrita en 1927. El poeta y el pintor mantenían un vínculo de amor, no permitido para las convenciones morales de su época. Un amor que jamás debió pedir permiso y que ahora, desde el teatro y con Mi amigo Lorca, se reconstruye como bandera de orgullo. Innumerables escritos, cartas, poesías y pinturas son testimonio puro de la unión amorosa entre los artistas, obligados por la mirada juzgadora de la época a vivir su amor en las sombras. Un amor nunca consumado y que escandalizó a las normas de moralidad, conservadoras y puritanas de la época.