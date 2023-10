El homenaje a Roxette llega al Teatro Imperial

El show

RockSet es un show pensado para hacer revivir al público todos los hits de el dúo sueco de pop-rock formado por la vocalista Marie Fredriksson y el cantante y compositor Per Gessle, pasando por álbumes de estudio como son: Look Sharp (1988), Joyride (1991), Tourism (1992), Crash Boom Bang (1994), Have a Nice Day (1999) y Room Service (2001). Todos los éxitos que se podrán escuchar son las versiones realizadas en vivo por la banda en las giras “Travelling the World” y “Live in Sydney” con baladas inolvidables y potentes interpretaciones de sus temas rápidos.