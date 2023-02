El amor es puro cuento se despide en el Teatro Independencia

¿El primer amor es inolvidable? ¿Sirve de algo planificar en el amor? ¿Tiene sentido buscar el amor? Si no se le ponen palabras, ¿es amor? ¿Del odio al amor hay un paso? ¿El amor es eterno mientras dura..? ¿Existe alguna respuesta que no sea puro cuento...? Sobre esto trata la obra “El amor es puro cuento” que presentará el actor y director Diego Flores , el 14 de febrero a las 21 en el Teatro Independencia , donde este sentimiento-y sus vericuetos- es la senda que elige transitar con un compendió de canciones, historietas y relatos de tradición oral.

“ Detesto los almanaques , porque en estas fechas siempre te dicen… es el día del amigo, si no tenés amigos sos miserable; es el día del padre, si te llevás mal con tu viejo, un bajón, entonces digo… día de San Valentín, de los enamorados, si no te gusta la fecha, si te acabás de pelear, lo que sea, andá al teatro que la vas a pasar bien. Y si estás en sintonía con la fecha, aprovechá y hacé una salida original”.

El amor es puro cuento, Diego Flores 02.jpeg Diego Flores eligió el día de los enamorados para interpretar por última vez su obra "El amor es puro cuento", en el Teatro Independencia

La obra consta de ocho cuentos y, en esta oportunidad, Flores confirmó que se animará a que haya dos cuentos que nunca ha contado. “Siempre le fui modificando cosas, y cuando estaba en Uruguay, escribí un cuento con el que me gustaría empezar y nunca me animé a ponerlo. Entonces saqué el primero y voy con un cuento nuevo; y el último, si bien lo he cambiado un par de veces, ahora hago uno precisamente de despedida”, especificó.

El amor es puro cuento nació hace 16 años y según relata su director y creador, siempre ha tenido muy buena recepción con el público.

“Superó cualquier tipo de expectativa mía. La obra nació con ese sentido de amor, de tirarle una onda a gente que quería, y terminó devolviéndome una locura y estoy muy agradecido. La obra es para todos los que alguna vez sintieron enamorarse de alguien. Hay cuentos que hacen referencia a un amor en la primaria, como otros que hacen referencia a esa pregunta existencial… si he nacido para compartir mi vida con alguien. El margen es tremendamente amplio”, explica Flores.

El espectáculo, que se presentará en el Teatro Independencia, es ganador del Premio Escenario 2013, y ha sido presentado en el festival “Hablalapalabra” de Neuquén, el festival “Contamos con vos” de Chubut, el festival de teatro ENET de Tucumán, en la Feria del libro de “Gobernador Costa, Chubut, 2014”, en el festival de Teatro “Las Yungas, Jujuy, el teatro va a los barrios y los barrios ven teatro 2015”.

Para conseguir las entradas se debe ingresar a entradaweb o en la boletería del Teatro Independencia los días que hay funciones.