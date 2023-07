Cine Universidad: siguen "Elementos" y "Misión imposible"

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One / Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Noruega, Emiratos Árabes Unidos / 163 minutos / Dirección: Christopher McQuarrie / Con: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff.

Sala Azul

Close

La emotiva y contundente historia de Close gira alrededor de la estrecha amistad entre Leo y Remi, dos adolescentes que cursan el primer año de la escuela secundaria. En medio del bullying que reciben de sus compañeros, los protagonistas de este relato se acompañan cada vez más en su vida cotidiana, hasta que empiezan a asomar algunas diferencias y búsquedas personales de ambos. Con una mirada tan sutil como detallada, el director Lukas Dhont aborda el vínculo de estos chicos, a la vez que indaga en las contradicciones con el mundo de los adultos. Un noble y profundo film que ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes y estuvo en carrera por el Oscar a Mejor película internacional.

Close / Bélgica-Francia-Países Bajos / 2022 / 104 minutos / Apta para mayores de 16 años / Dirección: Lukas Dhont / Con: Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emili Dequenne, Léa Drucker, Kevin Janssens, Marc Weiss, Igor Van Dessel y Léon Bataille.

Extrañeza

Durante un viaje a Sicilia en 1920, Luigi Pirandello conoce a dos actores aficionados que ensayan un nuevo espectáculo. Este inesperado encuentro traerá grandes sorpresas, tanto para el famoso novelista y dramaturgo, como para aquellos artistas de un elenco vocacional de pueblo. Nominada a 14 premios David Di Donatello, esta película constituye un imperdible retrato del autor de la legendaria obra Seis personajes en busca de un autor.

La stranezza / Italia / 2022 / 103 minutos / Dirección: Roberto Andò / Con: Toni Servillo, Salvatore Ficarra, Francesco Picone.

El mago de Oz. Ciclo Historia del cine ilustrada

Una chica de campo de Kansas sueña con viajar "más allá del arco iris". Su deseo se hace realidad cuando un tornado la transporta junto a su perrito al mundo de Oz. Pero la aventura sólo acaba de comenzar: tras ofender a la Malvada Bruja del Oeste, aconsejada por la Bruja Buena del Norte, la niña se dirige por el Camino Amarillo hacia la Ciudad Esmeralda, donde vive el todopoderoso Mago de Oz, que puede ayudarla a regresar a Kansas. Durante el viaje, se hace amiga del Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León Cobarde, entrañables personajes que se unen a Dorothy en una mágica odisea. Ganadora de 2 premios Oscar: Mejor canción original y Mejor música original.

The wizard of Oz / EE UU. / 1939 / 101 minutos / ATP / Dir.: Victor Fleming / Int.: Judy Garland, Frank Morgan, Ray Molberg, Bert Lahr. Jack Haley.

Blondie: Live

Registrado el 23 de febrero de 1999, en el legendario Town Hall de Nueva York, este show pertenece a la gira de Blondie que marcó el regreso de la banda a los escenarios tras un paréntesis de 17 años de ausencia. Con un set repleto de hits como Atomic, Call me, Rapture, Maria, One way or another y Heart of glass; este concierto demuestra la gran vigencia de una banda clave de la new wave, y la eterna impronta de su líder, Debbie Harry.

En la Sala Verde las entradas a "Elementos" 3D tienen un valor de $1.300 y en 2D es de $1.000. Mientras que "Misión imposible: sentencia mortal" 2D es de $1.200.

La Sala Azul tienen un valor general de $600 y de $500 para estudiantes, egresados, personal de la UNCUYO y personas jubiladas. Se pueden adquirir de forma anticipada a través de www.entradaweb.com.ar o en boletería de la Nave UNCUYO de martes a domingo de 18 a 22 hs.

Fechas y horas

Sala Verde

Sábado 22

15:30 Elementos (2D)

18:00 Elementos (3D)

21:00 MIsión Imposible: sentencia mortal

Domingo 23

15:30 Elementos (2D)

18:00 Elementos (3D)

21:00 MIsión Imposible: sentencia mortal

Martes 25

21:00 Misión Imposible: sentencia mortal

Miércoles 26

21:00 MIsión Imposible: sentencia mortal

Sala Azul

Sábado 22

19:00 Extrañeza

21:30 Close

Domingo 23

18:30 El mago de Oz. Ciclo Historia del cine ilustrada

20:30 Extrañeza

Martes 25

21:15 Close

Miércoles 26

21:15 Blondie: live. Ciclo Miércoles melómanos