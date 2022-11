Andrés Calamaro en vivo, en Córdoba: el poder las canciones

Y arriba del escenario precisamente todo fluye de la mejor manera. Germán Wiedemer en teclados, Mariano Domínguez en bajo, Julián Kanevsky en guitarras y Martín Bruhn en batería son la compañía perfecta para que AC pueda lucirse con su guitarra (y algunos solos), en teclados o con distintos elementos de percusión (tan parecido a aquel querido Miguel Abuelo…).

Y así fueron apareciendo (en orden) Bohemio, Cuando no estás, Verdades afiladas, Para no olvidar, Me arde, All you need is pop, Tantas veces (con la presencia estelar de Zoe Gotusso), Rehenes, Los aviones, Maradona (con video incluido y muy cantada), Espérame en el cielo, Estadio Azteca / Gracias le doy a la Virgen, Tuyo siempre, La parte de adelante / Loco, Para siempre (de Ratones Paranoicos), Mi enfermedad, Sin documentos, El salmón, Flaca, Alta suciedad, Paloma y los bises Crímenes perfectos y Los chicos.

November 19, 2022 — La Plaza de la Música en Córdoba. Gran recital del Salmón

Después de dos horas, la caldera se apagó y quedaron resonando las canciones. Es tan importante la producción de Calamaro que puede hacer solo acordes de uno de sus grandes éxitos como “Mil horas” y no tocarlo o elegir temas de otros para hacerlos aún más grandes.

Calamaro canta bien, afina y -por momentos- desentona en algunos fraseos pero -créanme- nada de eso afecta a la entrega. Son tan buenas las canciones que aún desentonadas siguen siendo hermosas. Y el show nos abraza como para seguir caminado un tiempo más con mucha energía.