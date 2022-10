AIRBAG prepara su regreso a Mendoza.

900X800-AIRBAG-MENDOZA.png AIRBAG vuelve a Mendoza.

Su último disco "Al parecer todo ha sido una trampa", editado en octubre del año pasado, contiene el tema "Volver a casa", junto a Los Enanitos Verdes. En una entrevista dada al Diario Perfil, Pato habló sobre la partida de Marciano Cantero y expresó: "Yo no caigo todavía con lo que sucedió. No hay mucho para decir, queda su música, su voz, Felipe (guitarrista de Los Enanitos Verdes), su familia. Es tremendo. Pero bueno,, hay que ver el lado… ese infinito que te genera haber hecho canciones tan hermosas. Y te volvés infinito en el pueblo, en el mundo. Ellos son una banda que vas a Estados Unidos, a México, a donde sea ,y los aman. Así que está eso, está la música que va a estar para siempre. Eso es algo que no se termina nunca. Y creo que nos tenemos que quedar con eso".