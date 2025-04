Qué ver en Semana Santa: las películas y series religiosas imperdibles del streaming

Con múltiples propuestas para no dejar pasar y disponibles en cada plataformar conocida, desde Netflix hasta Prime Video , destacan las siguientes producciones para todas las edades y gustos .

2. Mesías (Messiah)

Solo disponible por Netflix, se trata de una historia que no escapó de la polémica al momento de su salida. En un thriller contemporáneo que relata la historia de una agente de la CIA desconfiada que investiga a un hombre carismático que causa agitación política con un movimiento espiritual. Si bien la serie no está basada en hechos reales, le propone al público la duda de si el hombre al que se atribuye los milagros es el Mesías... o no.

Películas:

1. La Pasión de Cristo (2004, Mel Gibson)

En una de las cintas más aclamadas de Mel Gibson, pero que le valió una salida rápida de Hollywood al actor Jim Caviezel, Apple TV es la única plataforma que decidió ofrecerlo al público. Según relata la sinopsis, "Un misterioso carpintero llamado Jesús de Nazareth comienza a anunciar la llegada del reino de Dios y se rodea de un grupo de humildes pescadores: los Apóstoles. Mismos que al juntarse con Jesús, logran avanzar en el aprendizaje de la fé".

2. María (2024)

Netflix ofrece otra alternativa para no dejar pasar, aunque esta serie tampoco escapó de las polémicas por las controversias en las licencias creativas y la representación de los personajes bíblicos. La trama principal relata: "Una concepción milagrosa. Un rey sin piedad. Una persecución letal. Este relato bíblico épico se centra en la valentía de la joven María y el nacimiento de Jesús".