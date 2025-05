Netflix revive el escándalo de abusos en Hollywood en un impactante drama real

Los estrenos de Netflix no paran y renueva su grilla de producciones en mayo. Si se tratan de historias dramáticas que exponen la triste realidad del espectáculo, "Ella dijo" (She said) es una película basada en hechos reales que expone el trabajo de un grupo de periodistas sobre múltiples casos de abusos cometidos por el productor Harvey Weinstein en Howywood.