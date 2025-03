Lautaro Zera, el joven actor de Lavalle que protagoniza una serie en Disney+

En 2018 se mudó a Buenos Aires en busca de una oportunidad en el sector audiovisual. “A partir de 2020 empecé un caminito, a laburar en producciones y en ese paso encontré a Leo Rodríguez que es el director de casting de Espartanos . Él me había hecho otros castings y en julio de 2022, me llamó para hacer el de este personaje que hago en la serie, que es Tomi”, contó el actor en comunicación con Radio Andina .

“Estamos muy contentos con lo que está pasando, con que la gente la esté viendo, la han recibido de una forma muy hermosa y estamos recibiendo muchos mensajes por las redes de gente que la vio o que la está viendo y nos comentan cuánto se emocionan o lo que sintieron. Notamos que no la ven solo como parte de un entretenimiento, sino que también le surgen esas ganas de compartir lo que les transmitió la serie y eso creo que no pasa con todas las series”, expresó.

Lautaro contó que Espartanos es una “realidad que supera ampliamente la ficción” y se mostró conforme con el producto final. “Creo que hicimos un buen laburo para tratar de transmitir lo que es este proyecto”, expresó.

Entre algunas curiosidades, contó que Coco Oderigo visitó casi todos los días los sets de grabación, que gran parte de la serie fue filmada en la Unidad 48 del penal de San Martín y que algunos actores realmente fueron Espartanos que recuperaron su libertad.

“Tuvimos jornadas de grabación de 10 o 12 horas, de noviembre a enero todos los días en la cárcel, hacían 40 grados de calor al rayo del sol y grabar ahí tiene protocolos”, detalló.

El actor de Lavalle diferenció Espartanos de su trabajo anterior en El Marginal que, si bien ambas se circunscriben en un contexto carcelario, abordan temáticas diversas. “Espartanos viene a mostrar otra parte de la cárcel, más luminosa, y que ayuda a que haya un cambio verdadero en la sociedad”, indicó.

En tan solo dos años de carrera, Lautaro ya comenzó a trabajar con grandes plataformas de producciones audiovisuales y tiene un futuro prometedor. “Tampoco he grabado tanto, pero me gusta actuar, soñaba con esto y es una locura. Me fascina y es mi trabajo, por eso lo tomo como tal”, expresó.

Los orígenes no se olvidan

Lautaro contó que siempre que tiene la posibilidad “mete algún guiño de Lavalle”. En Espartanos usó la camiseta de Cicles Club Lavalle.

“Jugué en el ‘Cicle’ hasta los 15 años, cuando justamente empecé teatro y tuve que dejar el fútbol. Acá aproveché que era algo deportivo y metí la camiseta del club, que me la hice traer a propósito para este proyecto”, explicó.

Además, agregó: “Siempre me gusta hacer eso porque me pone contento y también por cómo lo recibe la gente y lo contenta que se pone”.

