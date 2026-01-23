La serie sobre Aníbal Gordon continúa en Netflix pese a un intento judicial de frenarla

A mediados de 2025 , Netflix decidió exponer la vida del controvertido Aníbal Gordon en una nueva serie nacional. Aunque la producción y el elenco ya se encontraban trabajando en el proyecto, una denuncia judicial frenó los rodajes y buscó impedir su estreno y difusión . Recién ahora, esa medida fue rechazada y la serie recibió luz verde para continuar .

Como ocurrió con otras producciones nacionales, la serie sobre Gordon sufrió una interrupción en su cronograma tras la presentación de una medida cautelar impulsada por una familiar del personaje . Según informó el medio Diario Judicial, la denunciante sostuvo que el estreno del thriller podría afectarla de manera directa .

En ese contexto, quien sería familiar directa de Gordon solicitó prohibir su estreno y difusión en Netflix . Sin embargo, el pasado 21 de enero , la Sala de Turno I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó la medida cautelar que impedía el lanzamiento oficial de la serie, cuyo estreno podría concretarse hacia fines de 2026 o durante 2027 .

Basada en la novela ' Gordon ', de Marcelo Larraquy , la denuncia se apoyaba en la posibilidad de que la producción incluyera contenidos que la demandante no había podido revisar previamente . No obstante, la Justicia determinó que no era posible comprobar una afectación concreta a su intimidad y sostuvo que avanzar con la prohibición implicaría vulnerar el derecho a la libertad de expresión . Además, consideró que la serie aborda “acontecimientos de interés general” y a “personas de conocimiento público” vinculadas a pasajes relevantes de la historia reciente del país .

Qué se sabe sobre la serie de Aníbal Gordon hasta el momento

Si bien se sabía que Netflix trabajaba en una nueva serie argentina, pocos anticipaban que se trataría de una biopic sobre Aníbal Gordon, un criminal que pasó de cometer robos comunes a integrarse en los años más violentos de la Argentina durante la década del 70.

Protagonizada por Rodrigo de la Serna y dirigida por Pablo Trapero junto a Pablo Fendrick, la ficción también explorará la red criminal en la que Gordon se movía y sus vínculos con distintas bandas de la época.

Netflix - Aníbal Gordon (1) Pablo Trapero y Pablo Fendrick dirigen la controvertida serie argentina. Foto: Netflix prensa

El rodaje comenzó en Buenos Aires y luego se trasladó a Río Negro, provincia donde la producción generó expectativa al recrear el asalto al Banco de la Provincia de Río Negro, ocurrido en 1971, además de sus conexiones operativas con agentes de inteligencia y la expansión de la represión en el sur del país.

La serie cuenta con la producción de Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio), y con guiones de Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero, en colaboración con Marcelo Larraquy, autor de la novela original. El elenco se completa con Matías Recalt, Camila Peralta y la participación especial de Matías Mayer, entre otros actores.