Elizabeth Hurley protagoniza un thriller polémico con escenas subidas de tono

Por qué ver esta película

La cinta cuenta con paisajes espectaculares que sacan lo mejor del Caribe y, así, en pocas semanas tras su estreno logró gran relevancia por su historia atrapante que marcó el debut de Damian Hurley como director de cine. Si bien esto marcó un aspecto llamativo de la producción, por ser el hijo de Elizabeth, en realidad no es la primera vez que lo hicieron cuando en 2022 produjo el corto "The Boy on the Beach".