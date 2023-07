Carla Vizzotti justificó el permiso para pacientes internados por Covid

La ministra de salud, Carla Vizzotti salió al cruce de las críticas producidas luego del testimonio de una mujer que le agradeció públicamente por haber permitido despedir a su esposo moribundo por Covid cuando las visitas a los internados no eran permitidas. La funcionaria desmintió las acusaciones e indicó que lo ocurrido tuvo lugar en momentos en que el protocolo de visita estaba a punto de oficializarse .

“La restricción de las visitas era porque no había equipo de protección personal en el mundo y se usaba para los médicos”, continuó Vizzotti. Y agregó: “Que alguien piense que un ministro estaba disfrutando de ese momento, autorizando a gente a entrar o a salir. Estábamos pensando cómo se moría la menor cantidad de gente posible, cómo acompañar a la gente. No hubo favoritismo, los hospitales lo estaban haciendo, tenían protocolo. Es falso, es mentira, es hacer generar más dolor, no voy a entrar en eso”, criticó.