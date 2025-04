Instagram activó una función que muchos consideran peligrosa y otros, irresistible

Instagram acaba de incorporar una herramienta que promete revolucionar la manera en que nos conectamos ... o tal vez llevar la exposición un paso demasiado lejos. “Mapa” es el nombre de esta función que permite ver la ubicación en tiempo real de tus contactos y que, aunque aún no se habilitó en todos los países, ya está generando un intenso debate.

Prestá atención WhatsApp: estos son los mensajes que no debés abrir bajo ninguna circunstancia

Desde Instagram aclararon que no se trata de una función obligatoria. Cada usuario puede elegir si quiere compartir su ubicación, con quién y por cuánto tiempo. Las opciones van desde tres horas hasta un período indefinido, y existe también la posibilidad de activar el “modo invisible”. La herramienta no está disponible de forma masiva todavía, pero una vez habilitada, aparece en el ícono de Messenger con el mensaje “Consulta qué hacen todos”. Desde allí se accede al mapa y se configura qué contactos pueden ver tu ubicación. Aunque promete más conexión entre usuarios, también expone una gran preocupación por la privacidad.

Más allá del revuelo, desde la plataforma aseguran que el objetivo es hacer más social y geolocalizada la experiencia de uso, siempre bajo el consentimiento del usuario. Sin embargo, los expertos recomiendan revisar los permisos de geolocalización desde la configuración del celular y prestar especial atención a qué tipo de contactos tienen acceso a esta información.

aviso Instagram.jpg

También te puede interesar: Instagram: cómo eliminar mi cuenta en la aplicación sin dejar rastro

Cómo desactivar la función “Mapa” de Instagram

Instagram explica sobre esta nueva función que “la ubicación exacta se actualizará cada vez que el usuario abra la aplicación, pero desaparecerá si no se abre durante 24 horas”. Si bien no aparece una opción para desactivar completamente más allá de dejar de compartir la ubicación, existe una forma de poner “invisible” tu usuario dentro del mapa. Al hacerlo, podrás ver a las otras personas cerca de ti, pero ellos no podrán verte. Para poder hacerlo es importante tener en cuenta lo siguiente:

Dentro del mapa hay que buscar la ruedita de configuraciones que está en el superior derecho de la pantalla.

Al darle clic, aparecen varias opciones para compartir la ubicación, entre ellas, solo mostrar a seguidores en común, a mejor amigos, solo a ciertas cuentas que elija el usuario o en modo invisible.

Esta última es la que hay que seleccionar para “ocultar tu ubicación”.

El tiempo dirá si “Mapa” se convierte en una herramienta útil o en otro motivo para desconfiar de lo que compartimos online. Por ahora, la línea entre la conexión y la invasión parece más delgada que nunca./Infobae.