Homenajearon al "Dibu" Martínez pero luego cometió un error imperdonable

El homenaje del Aston Villa al 'Dibu' Martínez, tras recibir el premio a mejor arquero del mundo.



— Fútbol en América (@FAamericatv) November 12, 2023

Mientras era ovacionado, se desplegó una bandera en una de las cabeceras con la leyenda "The Best in the World" (El Mejor del Mundo).