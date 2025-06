Decepción: el Aleti de Simeone se despidió del Mundial de Clubes con una victoria

Julián Álvarez no pudo gravitar en el encuentro

El resumen del Atlético de Madrid 1 - Botafogo 0

El partido fue muy disputado y, durante gran parte del encuentro, el Atlético Madrid no encontró los caminos para romper el cero. Las polémicas no faltaron ya que el argentino Julián Álvarez pidió hasta tres penales en la primera mitad, pero el árbitro mexicano César Ramos Palazuelos y el VAR no convalidaron ninguna infracción.