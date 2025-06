La Fórmula 1 puso el ojo en Franco Colapinto ¿Qué dijo el argentino?

“Franco hará las carreras que tiene que hacer. He leído que tendrá cinco carreras disponibles pero no, no hay límite para sus carreras. Tiene que ir fuerte, no chocar y hacer puntos. Si lo hace bien, conducirá siempre", aseguró hace algunas semanas en Sky Sports.

¿Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Austria?

El Gran Premio de Austria se disputará el domingo 29 de junio de 2025, y Colapinto participará en todas las instancias del fin de semana, que incluyen prácticas libres, clasificación y la esperada carrera. Todas las sesiones se podrán ver en vivo a través de Disney+.

Viernes 27 de junio

Práctica Libre 1: 8:30

8:30 Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 28 de junio

Práctica Libre 3: 7:30

7:30 Clasificación: 11:00

Domingo 29 de junio

Carrera – GP de Austria: 11:00

*Los horarios corresponden a la Argentina

