A la expareja de El Polaco podrían sacarle el carnet por mostrar a su hija de 12 años conduciend

A la expareja de El Polaco podrían sacarle el carnet por mostrar a su hija de 12 años conduciendo









La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Valeria Aquino tras viralizarse un video donde su hija, de 12 años, también hija de El Polaco, maneja una camioneta en una ruta. En las imágenes se detectó además un uso incorrecto del cinturón de seguridad, lo cual es un agravante.

El hecho fue catalogado como conducta irresponsable por parte de la adulta a cargo y como consecuencia de las denuncias recibidas ante el organismo, indicaron que se iniciará el proceso correspondiente para la inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir de Aquino. La influencer había agregado al video: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) El video en el que se va la hija de 12 años de El Polaco conduciendo en ruta Las imágenes fueron difundidas por la propia madre de Alma Cwirkaluk y expareja de El Polaco, Valeria Aquino, en sus historias de Instagram el 25 de diciembre. En las imágenes se observa a la hija de la bailarina y del músico, sentada al volante sobre un trayecto de tierra, mientras la madre registraba la escena. La publicación obtuvo repercusión inmediata en redes sociales. Algunos usuarios interpretaron el hecho como una práctica de manejo que aunque anticipada, no es reprocable, mientras que otros destacaban la peligrosidad de la práctica.

Consultado por programas de espectáculos, El Polaco se mostró sorprendido por la situación. El cantante envió un mensaje al programa Puro Show en donde se refirió a la situación. En su primera reacción, el músico aseguró desconocer por completo lo ocurrido y tomó distancia del episodio: “No vi nada, está con su madre”, expresó. Desde el programa le advirtieron sobre la magnitud de la situación y la repercusión que había tenido el video. “No es joda esto. Lo vimos todos. Hay un video de tu hija manejando una camioneta”, le remarcaron, enfatizando la gravedad del caso.

hisoria del El Polaco junto a su abogada Historia de El Polaco junto a su abogada Minutos más tarde, El Polaco volvió a responder y reafirmó su postura, dejando en claro que recién se estaba enterando del hecho. “No vi nada, me estoy enterando de esto ahora. Pasó Navidad con su mamá”, insistió, señalando que la menor se encontraba bajo el cuidado de Valeria Aquino al momento de la grabación. Si bien hasta el momento no trascendió una resolución, El Polaco subió a sus historias una selfie junto a su abogada.