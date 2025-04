Mujeres de coraje: el valor de rescatar vidas en el mundo de los caballos

En 2014, un rescate espontáneo en Guaymallén marcó el principio de una historia de compromiso y pasión por los animales. Fue allí donde un grupo de mujeres (en su gran mayoría) encontró a una yegua ciega que había sido rescatada de un destino incierto. Este hecho reveló una necesidad urgente en la provincia de Mendoza : no existía un lugar donde asistir a los caballos ni a otros grandes animales como burros y mulas. Ante esta situación, ellas decidieron dar un paso al frente, y en 2015 nació PEMPA (Protectora de Equinos Mendocinos Podemos Ayudarlos), una organización sin fines de lucro que hoy lleva una década de trabajo ininterrumpido colaborando con el cuidado animal.

Yésica Valenzuela, una de las mujeres referentes de la movida

Yésica Valenzuela, conocida como Yesi, es una de las principales referentes de la organización quien indicó. “Al principio, no era fácil. La gente no creía que una mujer podía liderar este tipo de rescates. Pero el amor por los caballos y la convicción de que teníamos que hacer algo por ellos nos permitió seguir adelante”, contó. Hoy, PEMPA no sólo realiza rescates, sino que también tiene un fuerte rol educativo sobre el respeto animal en Mendoza y en toda la región de Cuyo.