WhatsApp y su modo Fantasma: cómo activar esta función para mejorar tu privacidad.

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas en el mundo, con millones de usuarios activos diariamente. La plataforma no solo permite enviar mensajes , sino también compartir imágenes , videos , documentos , hacer llamadas y videollamadas . Su versatilidad y fácil uso en dispositivos móviles y su versión web han hecho que sea la preferida tanto para comunicación personal como profesional.

Cómo activar el "Modo Fantasma" en WhatsApp

Si deseas activar el Modo Fantasma y mantener un perfil bajo en WhatsApp, debes hacer algunos ajustes en la configuración de privacidad de la aplicación. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso:

Ocultar la foto de perfil:

Ve a los ajustes de WhatsApp, selecciona "Cuenta" y luego "Privacidad".

Busca la opción Foto del perfil y selecciona Nadie para que tu imagen no sea visible para otros contactos.

Ocultar el nombre de usuario:

Para eliminar tu nombre de usuario, deberás usar un carácter en blanco. Este carácter invisible puede copiarse y pegarse en el campo de tu nombre para que aparezca como vacío. Utiliza una herramienta en línea como Compart para generar este carácter.

Configurar la visibilidad de tu última conexión:

Dentro de los mismos ajustes de Privacidad, selecciona la opción Última vez. Aquí elige Nadie para que nadie pueda ver cuándo fue la última vez que estuviste en línea.

Además, ajusta la opción Quién puede ver cuándo estoy en línea a "Igual que la hora de última vez" para sincronizar ambas configuraciones.

Con estos pasos, lograrás pasar prácticamente inadvertido para tus contactos. WhatsApp seguirá funcionando normalmente, pero tu actividad y perfil serán invisibles para otros, brindándote una capa adicional de protección.

Protección adicional: cifrado de extremo a extremo

Es importante destacar que WhatsApp ya cuenta con cifrado de extremo a extremo en todos los mensajes, lo que asegura que solo tú y la persona con la que te comunicas puedan leer el contenido de las conversaciones. Ni siquiera WhatsApp tiene acceso a estos mensajes.

El Modo Fantasma complementa este cifrado, ayudándote a reforzar tu privacidad y evitar que otros usuarios puedan rastrear tus hábitos o actividad dentro de la aplicación. Esta combinación de funciones convierte a WhatsApp en una de las plataformas de mensajería más seguras del mercado, según publica La 100.

¿Por qué usar el Modo Fantasma?

Hoy en día, la privacidad en línea es un tema central. Los usuarios de aplicaciones de mensajería como WhatsApp pueden estar expuestos a riesgos que van desde la exposición no deseada de su información personal hasta posibles vulneraciones por terceros. Con el Modo Fantasma, no solo proteges tu actividad y datos, sino que también reduces la posibilidad de ser rastreado o de que te interrumpan en momentos en que no quieres ser contactado.

Este ajuste es ideal para quienes desean mantener un bajo perfil en su vida digital, proteger sus conversaciones y disfrutar de una experiencia más privada en WhatsApp, sin la necesidad de eliminar o bloquear contactos. Es una opción sutil, pero efectiva.