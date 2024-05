Vendió todo en Buenos Aires, compró una casa rodante y se vino a vivir a San Rafael

image.png

Flor cuenta entre emocionada y convencida que; "me vine a vivir a San Rafael hace un año y medio, lo que venía buscando era cambiar de vida. Hacía mucho tiempo desde que conocí esta ciudad y me flechó, acá se vive mejor, rodeado de la naturaleza y elegí Villa 25 de Mayo. Compré una casa rodante que la fui a buscar a la Pampa, en un arranque mío y con un amigo la elegimos y me vine, la reformé toda y vivo en ella en un terreno que dispuse para eso".