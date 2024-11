Soltería: ¿Hombres y mujeres la viven por igual?

El 11 de noviembre fue el día de la soltería. Esto me llevó a pensar en cómo la estamos viviendo en estos tiempos. ¿Se vive igual la soltería siendo hombre o mujer? ¿Alguna vez sentimos vergüenza o algo similar por no tener pareja? No siempre fue de la misma forma a lo largo de la historia, pero sin dudas puedo decir que la “cualidad” de soltera o en pareja otorgó “calidad” a las mujeres durante mucho tiempo. Hoy quedan ecos de esto, pero los tiempos están cambiando. Por suerte.