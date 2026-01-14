14 de enero de 2026
{}
en vivo Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 14 de enero

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 14 de enero

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 14 de enero

Foto: Cristian Lozano

Conocé los resultados del sorteo de la Quiniela de Mendoza de hoy, miércoles 14 de enero. Extracto completo y cabezas de sorteo de La Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Sitio Andino | Luis Calizaya
Por Luis Calizaya

EN VIVO

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este miércoles 14 de enero. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.

Live Blog Post

Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 14 de enero

Resultados de La Primera (14/01) - Sorteo Nº 2248

A la cabeza: 8187

Todos los números:

  1. 8187
  2. 1958
  3. 7760
  4. 6625
  5. 8546
  6. 7276
  7. 7012
  8. 2002
  9. 5896
  10. 9587
  11. 8525
  12. 3766
  13. 9852
  14. 9400
  15. 3157
  16. 1816
  17. 6692
  18. 6387
  19. 8989
  20. 2010

    primera 14
Live Blog Post

Quiniela: el significado de los sueños según los animales

Descubre el significado de los números de la quiniela asociados a los sueños con animales. En la nota toda la info.

Quiniela de mendoza, juegos de azar, resultados
Live Blog Post

Quiniela de Mendoza: resultados de La Previa del 14 de enero

Resultados de La Primera (14/01) - Sorteo Nº 1027

A la cabeza: 4432

Todos los números

  1. 4432
  2. 3230
  3. 4354
  4. 0586
  5. 0755
  6. 2787
  7. 4264
  8. 4346
  9. 3766
  10. 1471
  11. 2908
  12. 8139
  13. 5319
  14. 4630
  15. 4167
  16. 5992
  17. 8690
  18. 4270
  19. 8918
  20. 3237
    PREVIA 14
Live Blog Post

Quiniela de Mendoza: conocé los horarios de los sorteos

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se lleva a cabo de lunes a sábados. En tanto, que los sorteos se realizan en diferentes momentos del día.

Quiniela de mendoza, juegos de azar, resultados, vespertina, matutuina, nocturna, quini seis, 6, telekino
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 14 de enero.

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 14 de enero.

Temas