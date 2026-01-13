Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 13 de enero.

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este martes 13 de enero. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.
Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 13 de enero
Resultados de La Primera (13/01) - Sorteo Nº 2247
A la cabeza: 7802
Todos los números:
- 7802
- 6878
- 8161
- 6621
- 4530
- 5841
- 0245
- 0585
- 7520
- 2002
- 0302
- 0608
- 1328
- 5501
- 7041
- 8067
- 7546
- 0588
- 7499
- 8386