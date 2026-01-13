13 de enero de 2026
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 13 de enero

Foto: Cristian Lozano

Conocé los resultados del sorteo de la Quiniela de Mendoza de hoy, martes 13 de enero. Extracto completo y cabezas de sorteo de La Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Sitio Andino | Luis Calizaya
EN VIVO

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este martes 13 de enero. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.

Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 13 de enero

Resultados de La Primera (13/01) - Sorteo Nº 2247

A la cabeza: 7802

Todos los números:

  1. 7802
  2. 6878
  3. 8161
  4. 6621
  5. 4530
  6. 5841
  7. 0245
  8. 0585
  9. 7520
  10. 2002
  11. 0302
  12. 0608
  13. 1328
  14. 5501
  15. 7041
  16. 8067
  17. 7546
  18. 0588
  19. 7499
  20. 8386

Quiniela: el significado de los sueños según los animales

Descubre el significado de los números de la quiniela asociados a los sueños con animales. En la nota toda la info.

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de noviembre de 2025.

Quiniela de Mendoza: resultados de La Previa del 13 de enero

Resultados de La Primera (13/01) - Sorteo Nº 1026

A la cabeza: 4170

 Todos los números

  1. 4170
  2. 9338
  3. 8032
  4. 0175
  5. 4751
  6. 9019
  7. 1965
  8. 6964
  9. 8068
  10. 1551
  11. 8332
  12. 9912
  13. 5219
  14. 5782
  15. 4952
  16. 2802
  17. 8712
  18. 9663
  19. 1007
  20. 4888
Quiniela de Mendoza: conocé los horarios de los sorteos

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se lleva a cabo de lunes a sábados. En tanto, que los sorteos se realizan en diferentes momentos del día.

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 13 de enero.

