Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 12 de diciembre.

Foto: Cristian Lozano

Conocé los resultados del sorteo de la Quiniela de Mendoza de hoy, viernes 12 de diciembre. Extracto completo y cabezas de sorteo de La Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Sitio Andino | Luis Calizaya
Por Luis Calizaya

EN VIVO

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este viernes 12 de diciembre. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.

Quiniela: conocé el significado de los números y los sueños

Los números que simbolizan los sueños son presentados en una lista, incluyendo personajes, animales, imágenes y símbolos que aparecen en el subconsciente y se cree que pueden atraer buena suerte. En esta nota, los detalles.

Las agencias oficiales para jugar a la Quiniela de Mendoza

En todo el territorio provincial hay más de 400 agencias oficiales de Quiniela. Conocé cuál es la más cercana a tu domicilio en este listado.

Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 12 de diciembre

Resultados de La Primera (12/12) - Sorteo Nº 2222

A la cabeza: 6531

Todos los números:

  1. 6531
  2. 2025
  3. 5218
  4. 1605
  5. 5567
  6. 7607
  7. 7239
  8. 0213
  9. 9584
  10. 8647
  11. 2352
  12. 6503
  13. 5393
  14. 1916
  15. 7621
  16. 2601
  17. 0120
  18. 9327
  19. 0073
  20. 9113
Quiniela: el significado de los sueños según los animales

Descubre el significado de los números de la quiniela asociados a los sueños con animales. En la nota toda la info.

Quiniela de Mendoza: resultados de La Previa del 12 de diciembre

Resultados de La Primera (12/12) - Sorteo Nº 1001

A la cabeza: 9927

  1. 9927
  2. 9427
  3. 2920
  4. 1642
  5. 1809
  6. 4578
  7. 3566
  8. 6977
  9. 0083
  10. 0405
  11. 2768
  12. 1692
  13. 6124
  14. 8475
  15. 6943
  16. 2722
  17. 2403
  18. 0736
  19. 7713
  20. 0240
Quiniela de Mendoza: conocé los horarios de los sorteos

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se lleva a cabo de lunes a sábados. En tanto, que los sorteos se realizan en diferentes momentos del día.

