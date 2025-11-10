10 de noviembre de 2025
entrevista

Historias que inspiran: el legado familiar detrás de Oscar David Mayorista

Desde Mendoza, Rubén David lidera un grupo empresario que combina tradición, innovación y compromiso social. En diálogo con Visión Empresa, destaca la importancia del legado familiar y la construcción colectiva.

Por Sitio Andino Sociedad

El contador y empresario Rubén David, gerente de Oscar David Mayorista, encabeza junto a sus hermanos una de las empresas familiares más emblemáticas de Mendoza. En una entrevista íntima para Visión Empresa, comparte su historia, los valores que lo guían y la visión con la que impulsa el crecimiento del grupo.

Heredero del espíritu emprendedor de su padre, Oscar, Rubén es el mayor de cuatro hermanos que continúan con orgullo un legado construido sobre trabajo, confianza y compromiso. Su historia es también la de una familia que supo transformar un sueño en una marca referente del comercio mendocino.

“Mi papá siempre nos enseñó que el esfuerzo y la palabra valen más que cualquier cosa”, recuerda Rubén con emoción. Ese ejemplo fue el punto de partida de un camino que hoy abarca no solo el tradicional mayorista, sino también nuevas unidades de negocio que reflejan una evolución constante: la tienda online, la panadería y los desarrollos inmobiliarios del grupo.

A lo largo de la entrevista, Rubén habla del rol de su familia en el crecimiento de la empresa y de la importancia de mantener la esencia que los distingue. “Crecimos, nos diversificamos, pero nunca perdimos lo más importante: el espíritu familiar y el trabajo en equipo. Eso se nota en cada decisión, en cada empleado y en cada cliente que nos acompaña”.

