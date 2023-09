Federica Chiapetta, la médica mendocina que vive su profesión en la Antártida

En cuanto a cómo es vivir en esas latitudes y qué motivaciones tiene para hacer lo que hace, la mendocina Federica Chiapetta indicó: “Sinceramente vivir acá es un privilegio. Yo me siento afortunada y agradecida todo el tiempo. No me olvido más cuando se lo planteaba a mi familia las caras que pusieron. De hecho, mi cara no era de convencimiento total. Tenía más dudas que certezas. Los médicos pueden venir como civiles o como militares. Cuando yo tuve la entrevista me plantearon eso y me dejaron decidir. Y yo decidí venir como militar a pesar de que nunca he tenido relación alguna con este ámbito. Pero es fácil levantarse de la cama sabiendo que lo primero que haces cuando vas a desayunar es sentarte al lado de 22 personas que vinieron a trabajar al fin del mundo por amor a la patria, vocación, con un orgullo y un convencimiento total. Y después salís y ves lo que yo veo. Este paisaje, estos colores, esta pureza, esta paz. La verdad que no me cuesta nada empezar el día. Ni hablar de la camaradería que hay. Hay varios trabajos que hacer en la base, cada uno con su especialidad aporta lo que tiene, se soluciona siempre en conjunto”, contó.