18 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Día del Orgullo Autista

Día del Orgullo Autista: por qué se recuerda hoy, 18 de junio

Cada 18 de junio, se conmemora el Día del Orgullo Autista. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día del Orgullo Autista: por qué se recuerda hoy, 18 de junio

Día del Orgullo Autista: por qué se recuerda hoy, 18 de junio

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 18 de junio se conmemora el Día del Orgullo Autista, una fecha impulsada en 2005 por la organización Aspies for Freedom con el objetivo de promover la concientización sobre los derechos de las personas dentro del trastorno del espectro autista (TEA).

La efeméride busca generar espacios de reflexión y debate, fomentar la difusión de información y ampliar el conocimiento sobre la neurodiversidad, además de visibilizar los desafíos y barreras que aún enfrenta esta comunidad.

autismo (2)
Hoy es el Día del Orgullo Autista

Hoy es el Día del Orgullo Autista

En esta jornada también se promueve la eliminación de los estigmas que persisten en torno al autismo, impulsando una mirada basada en el respeto y la comprensión de esta condición como una forma de diversidad neurológica, y no como un problema que deba corregirse.

La iniciativa invita a toda la sociedad a conocer y comprender mejor la realidad de las personas neurodivergentes, con el propósito de combatir la discriminación, favorecer la inclusión y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

El autismo en el mundo: prevalencia y razones detrás del aumento en los diagnósticos

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente uno de cada 100 niños en el mundo presenta un trastorno del espectro autista (TEA). El organismo también señala que la detección de esta condición ha aumentado en los últimos años: mientras que en 2007 se estimaba un caso cada 160 personas, las cifras actuales reflejan una mayor prevalencia registrada.

Sin embargo, este incremento no implica necesariamente que haya más personas con autismo, sino que podría estar relacionado con una mayor concientización, un mejor acceso a las evaluaciones clínicas y criterios diagnósticos más precisos, factores que han favorecido una detección más temprana y amplia de la condición.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 13 de junio, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

Así funcionará el sistema ciudadano para comunicar infracciones viales con fotos y videos

Malargüe centra su temporada con descuentos en Las Leñas y fecha para la Fiesta de la Nieve

La baja de nacimientos abre una oportunidad histórica para los jardines en Mendoza

A los 84 años, Paul McCartney sigue rompiendo récords que nadie puede alcanzar

Habrá cortes de luz en nueve departamentos de Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de junio: números ganadores del sorteo 3383

¿Tu obra social te negó un medicamento o una cirugía? La herramienta legal que puede resolverlo en pocos días

El manual imprescindible para el bienestar y disfrute del adulto mayor

Lee además
Casino Kun Agüero en Argentina: qué es esta plataforma de casino online y cómo funciona

Casino Kun Agüero en Argentina: qué es esta plataforma de casino online y cómo funciona
La suerte sonrió en Mendoza: un apostador ganó un importante premio en el Quini 6

La suerte sonrió en Mendoza: un apostador ganó un importante premio en el Quini 6
LO QUE SE LEE AHORA
El lado B de tener menos nacimientos: el plan educativo de Mendoza.

La baja de nacimientos abre una oportunidad histórica para los jardines en Mendoza

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en una playa de estacionamiento

El dramático desenlace de una discusión de pareja en pleno centro de Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de junio: números ganadores del sorteo 3383

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de junio: números ganadores del sorteo 3383

Colombia terminó arriba en el debut del Mundial 2026. EN VIVO

Mundial 2026, en vivo: Colombia cerró la jornada con una contundente victoria ante Uzbekistán

Por qué no cobré la Beca Progresar de junio 2026

Si no cobraste Progresar, estas son las posibles causas y los requisitos que debés cumplir

Envejecimiento: Mendoza cambia la atención de los adultos mayores en hospitales públicos. Imagen crada por IA

Mendoza cambia la atención de adultos mayores en los hospitales