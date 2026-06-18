Día del Orgullo Autista: por qué se recuerda hoy, 18 de junio

Cada 18 de junio se conmemora el Día del Orgullo Autista , una fecha impulsada en 2005 por la organización Aspies for Freedom con el objetivo de promover la concientización sobre los derechos de las personas dentro del trastorno del espectro autista (TEA) .

La efeméride busca generar espacios de reflexión y debate, fomentar la difusión de información y ampliar el conocimiento sobre la neurodiversidad, además de visibilizar los desafíos y barreras que aún enfrenta esta comunidad.

En esta jornada también se promueve la eliminación de los estigmas que persisten en torno al autismo , impulsando una mirada basada en el respeto y la comprensión de esta condición como una forma de diversidad neurológica, y no como un problema que deba corregirse.

La iniciativa invita a toda la sociedad a conocer y comprender mejor la realidad de las personas neurodivergentes, con el propósito de combatir la discriminación, favorecer la inclusión y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

El autismo en el mundo: prevalencia y razones detrás del aumento en los diagnósticos

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente uno de cada 100 niños en el mundo presenta un trastorno del espectro autista (TEA). El organismo también señala que la detección de esta condición ha aumentado en los últimos años: mientras que en 2007 se estimaba un caso cada 160 personas, las cifras actuales reflejan una mayor prevalencia registrada.

Sin embargo, este incremento no implica necesariamente que haya más personas con autismo, sino que podría estar relacionado con una mayor concientización, un mejor acceso a las evaluaciones clínicas y criterios diagnósticos más precisos, factores que han favorecido una detección más temprana y amplia de la condición.

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