¿Cómo calmar a los signos cuando están enojados?

De verdad, no te atrevas a minimizar el enojo de un Aries , porque ahí es cuando se activa su lado más cruel, el que no respeta nada y lo único que quiere es que experimentes un poquito de su dolor. Recuerda que es un signo de impulsos, no intentés darle amor cuando ya haya explotado. Lo mejor que puedes hacer es darle espacio y tiempo.

No hay nada que hacer cuando Tauro está molesto, cuanto más digas, peor va a ser. Un regido por este signo se obsesiona con sus puntos de vista y no va a escuchar nada de lo que le digas en un momento dado. Si quieres poder hablar tranquilamente con un Tauro, deja que se enfríe. Cambia de tema y dale la razón momentáneamente.

GÉMINIS

Cuando Géminis explota lo mejor que uno puede hacer es cerrar el pico y dejar que hable y que se exprese como buenamente pueda. No lo hará bien, seguramente su lengua empiece hasta a decir cosas que no tienen ni siquiera demasiado sentido pero bueno, lo mejor para no encender los ánimos es tratar de controlarte y callarte. Dejá que se desahogue, pedile perdón varias veces y hace algo bueno por ella/él. Lo que sea. Te darás cuenta de que, de repente, se le habrá pasado y estará entretenido con otra cosa.

CÁNCER

Si se enoja por cosas pequeñas sólo basta esperar un poco a que se le pase o abrazarlo, darle una sonrisa o cosas por el estilo para contagiarlo de actitud positiva, más que con palabras a Cáncer hay que tratarlos con gestos, pero son muy perceptivos, así que si tus disculpas son sinceras te perdonará sin problemas, en cambio si las siente falsas no tendrá sentido.

LEO

Un Leo es un Leo. Y cuando se molesta, complicado que se relaje fácilmente. Pero, Leo tiene un punto débil: le encantan los halagos y no acaba de soportar las críticas. Así, lo mejor que puedes hacer es alabar su inteligencia y su astucia, entre otros rasgos. O, algo que hace muy bien. De este modo, lo calmas y ya lo tienes a punto para volver a hablar del tema. Pero, ojo, dale otro punto de vista. Que no entienda que es sobre lo mismo o vais a volver a enzarzaros en una pelea.

VIRGO

Virgo explota pocas veces, pero cuando lo hace es porque ha ido acumulando mucha mierda, demasiada mierda y boom, llega el día y el momento en el que cualquier cosa que hagas será la gota que colme el vaso. A pesar del estallido que esto pueda suponer, Virgo es muy comprensivo y al final, si tus disculpas son sinceras no tardará en perdonarte, eso sí, no sin antes decirte cada una de las cosas que has hecho mal, veinte veces.

LIBRA

Un Libra no es de los que más se calienta y, lo mejor de todo, es que suele ser bastante razonable. Apela a su lado justo, apela a la balanza que lleva dentro y verás que entra en razón. Ojo, esto no quiere decir que te vaya a dar la razón solo porque lo quieres tú. Si quieres lidiar con un Libra molesto, deberás también estar abierto a negociar. Si te cierras en banda, él hará lo mismo y entrarás en un bucle.

ESCORPIO

A Escorpio hay que temerle, y hay que temerle de verdad. Porque Escorpio cuando se enfada puede soltar por su boca un millón de cosas que seguro que no te gustarán nada. Podrá echarte en cara mucho que tiene guardado desde hace algún tiempo, y sacarte temas del pasado que tú creías haber cerrado. Escorpio no se olvida de nada. Pero si de verdad te arrepientes y tus disculpas son sinceras, a Escorpio se le pasará el encabronamiento deprisa. Eso sí, perdonar no significa olvidar. Recuérdalo toda la vida.

SAGITARIO

Cualquier cosa que frustre sus planes, lo fastidia muchísimo y puede desatar su ira. Lo mejor es que permanezcas en silencio, si no quieres que se ponga más furioso todavía. Si no es para tanto, enseguida se le pasará y se olvidará del asunto. Si la cosa fue grave, dejalo explotar solo y cuando baje un cambio, aclarás lo que haya quedado pendiente.

CAPRICORNIO

Capricornio, es esa persona a la que le duelen un montón de cosas, pero se las guarda. Para que se note el enojo es porque de plano ya hicieron que explote y aunque no es de los que hace un escándalo te recomiendo que guardes tu distancia, por tu bien, porque no tienes idea de lo frío que se vuelve en esos momentos. Realmente no le importa lo que sale de tu boca y el perdón no te lo cree. Si intentas calmar las cosas lo más probable es que te describa como una persona hipócrita. No tolera a la gente que lo hace explotar y que después le dice que no es para tanto. Por supuesto, que es para tanto, porque no está para tolerar la actitud inmadura de nadie. Si encendiste la vela, mucha suerte a la hora de apagarla.

ACUARIO

Es un signo muy humanitario e innovador. Le gusta encontrar soluciones a todo, aunque también es cierto que es receloso de su espacio y, a veces, se puede encerrar mucho en él. Tanto que puede parecer complicado hacerle cambiar de opinión. Cuando se enoja, lo mejor es darle este espacio que tanto requiere. Así, se sentirá más libre, y podrá pensar en las cosas.

PISCIS

Piscis probablemente solo necesite un abrazo cuando esté enfadado contigo. Otros signos necesitan mucho aire, que les dejes en paz, que les dejes respirar cuando se enfadan. Piscis no, Piscis quiere mimos, quiere que le pidas perdón, que lo abraces y que le digas que no pasa nada, que lo sientes, que no volverá a ocurrir. No te imaginas lo que puede llegar a sufrir cuando está encabronado, de verdad. La mejor sensación para Piscis es hacer las paces y quedarse tranquilo. Fuente: Diario Show