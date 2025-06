Facundo Correa Llano: "Los responsables del ajuste más grande a los jubilados hoy se disfrazan de defensores"

Pintada de violeta Hebe Casado, todavía no afiliada: "En los hechos, ya estoy en La Libertad Avanza"

Pero el daño no fue solo económico . Durante años destruyeron la lógica contributiva del sistema previsional, multiplicando las moratorias y habilitando jubilaciones sin los aportes requeridos. A diciembre de 2024, el 59% de los jubilados había accedido al beneficio por vía de moratoria. Desde el año 2023, más de 700.000 personas fueron incorporadas al régimen general sin contar con los años de aportes exigidos por ley. Esta política desfinanció el sistema y lo volvió injusto para quienes sí cumplieron con sus aportes.

Esa es la verdadera herencia que algunos buscan ocultar con proyectos demagógicos, irresponsables y fiscalmente inviables. No piensan en los jubilados; sino en su propio beneficio político.

La postura del Gobierno Nacional frente a la problemática de jubilados, según Correa Llano

Frente a este escenario crítico, el Gobierno Nacional decidió encarar el problema con seriedad y responsabilidad. No con atajos ni con promesas vacías, sino impulsando un verdadero proceso de ordenamiento del sistema previsional, para que vuelva a ser justo, equitativo y sostenible.

Hoy, por primera vez en décadas, se gobierna sin demagogia, con los números sobre la mesa, respetando el esfuerzo de quienes trabajaron toda su vida y cuidando los recursos que deben sostener el sistema a largo plazo. Porque la verdadera defensa de los jubilados no se basa en prometer lo que no se puede cumplir, sino garantizar que el sistema no colapse mañana por la irresponsabilidad de hoy.

Este gobierno está haciendo lo que durante años nadie quiso hacer: poner orden, terminar con el populismo previsional, y construir un régimen previsional sólido, que proteja a los jubilados de hoy y de mañana.

Por Facundo Correa Llano, Diputado Nacional.